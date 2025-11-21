Festa de igreja, musical italiano e mais: confira seis coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou cinco programações que acontecem entre esta sexta-feira, 21, e domingo, 23.

1. Super Sábado

O Núcleo de Dom Joaquim da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) realiza no sábado, 22, mais uma edição do Super Sábado. O evento, semelhante ao Sábado Fácil, acontece exclusivamente no bairro Dom Joaquim, no pátio da Paróquia Santa Catarina, das 9h às 12h, com diversas atrações gratuitas para toda a família.

Para as crianças, haverá cama elástica, tobogã, oficina de desenhos, distribuição de pipoca, pintura facial e a participação de personagens infantis. Já os adultos poderão aproveitar o teste de acuidade visual e limpeza de óculos, além de apresentações musicais e de dança.

2. Festa de igreja

A Comunidade Cristo Rei, no bairro São Luiz, realiza desde quinta-feira, 20, o tríduo em preparação à festa do padroeiro, com programação religiosa e festiva até domingo, 23 de novembro. Na sexta, 21, a celebração ocorre às 19h30, com padre Diomar Romaniv, e ao longo do dia haverá venda de cachorro-quente, cucas e churrasco.

No sábado, 22, a missa será às 19h com padre Saymon Alves Meyer, além de opções gastronômicas a partir das 16h e a tradicional roda da fortuna. No domingo, 23, a festa encerra com missa solene às 9h30, seguida de almoço, venda de cachorro-quente, bolo, café e continuidade da roda da fortuna.

3. Artesanato, yoga e imersão no gelo

O Passeio Beira Rio terá uma programação movimentada neste fim de semana. No sábado, 22, das 9h às 17h, ocorre a tradicional feira de artesanato, reunindo produtos variados feitos por artesãos locais.

No domingo, 23, as atividades começam às 8h com um aulão de yoga acompanhado de sound healing, prática que utiliza sons para promover bem-estar; a participação exige a doação de 1 kg de ração para a ONG VidaA. Ainda no domingo, das 10h às 13h, haverá banho de gelo com Jaque Tholl, a “rainha do gelo”, com banheiras disponíveis para imersão. Os participantes devem levar toalha e roupas quentes para após a atividade.

4. Musical italiano em Guabiruba

O musical “Siamo Italiani, Tutti Buona Gente!” promete levar o público a uma verdadeira viagem pela cultura italiana, celebrando os 150 anos da imigração que marcou a história de Guabiruba. Com música, dança e teatro, o espetáculo será apresentado nos dias 21 (sexta-feira) e 22 (sábado), ambos às 19h30, na Sociedade Recreativa Aymoré.

Os ingressos custam R$ 10 na sexta-feira e R$ 75 no sábado, valor que inclui jantar e baile. Interessados podem adquirir entradas pelo WhatsApp 47 99176-2606 ou pelo Instagram @acig.asso.italiana.guabiruba.

5. Mega Baile em Brusque

Será realizado nesta sexta-feira, 21, o Mega Baile do Coliseu Music Hall. A noite será comandada pelos grupos Sorriso Lindo, às 22h45, e Os Baileiros, às 1h15, além dos DJs Rubinho Owen e Pupi.

O espaço está localizado na Rua Florianópolis, 1426, no bairro Águas Claras. O estacionamento é gratuito e ingressos antecipados, com desconto, podem ser adquiridos via Pix pelos telefones (47) 99932-2695 (com Rubinho) ou (47) 99686-6011 (com Daiane).

6. Passeio Ecobike

O Passeio Ecobike realiza sua oitava etapa em Brusque no domingo, 23, com concentração, largada e chegada na Fundação Municipal de Esportes. O evento é gratuito e deve reunir mais de 500 ciclistas para um percurso de cerca de oito quilômetros. A arena no local contará com Espaço Mecânico e mini circuito de trânsito para crianças. A distribuição dos kits ocorre das 7h às 8h, e o passeio inicia às 8h30.

As inscrições, limitadas a 500 vagas, estão abertas no site do evento e dão direito a kit completo e participação no sorteio de duas bicicletas. Menores de 12 anos devem estar acompanhados. O evento é promovido pela Associação Pedala Brasil, com patrocínio da Veolia e apoio da Prefeitura de Brusque.

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

