Festa de Maio acontece neste fim de semana em Brusque

Na sua 84ª edição, acontece neste fim de semana em Brusque a tradicional Festa de Maio da Igreja Luterana, no Centro Evangélico. Devem passar pelo local no sábado e domingo, 20 e 21, cerca de 2,5 mil pessoas.

O pastor Edélcio Tetzner, que está à frente da organização do evento neste ano, diz que a frase que resume o espírito da festa é que “Há um sopro do Espírito Santo que faz toda a diferença em nossas vidas”. Ele explica que é justamente pelo Espírito Santo que há tantos voluntários, que fazem a festa há tantos anos com sucesso.

“São 60 festeiros, que trabalham juntos e fazem com que a festa possa acontecer”, afirma o pastor. Ele conta que haverá, como em todos os anos, a tradicional venda de cachorro-quente, churrasco temperado, jogos de pescaria, roda da fortuna e o espaço kids. Além disso, há shows musicais e, é claro, o culto ecumênico no domingo, com a presença do coro luterano e dos festeiros.

“Convidamos toda a comunidade para estar conosco. É uma festa da família luterana, que está aberta para receber pessoas de todos os locais e religiões”, diz Tetzner.

Programação

Sábado (20)

A partir das 18h: venda de cachorro-quente e churrasco temperado, doces e bebidas em geral

Pescaria, roda da fortuna, espaço kids

Show com a banda Stylus

Domingo (21)

9h – culto ecumênico festivo com o coro luterano e festeiros

10h30 – reinício dos festejos, com a venda de cachorro-quente, churrasco temperado e buffet de prato quente (macarrão, arroz, carne de panela, polenta, saladas e farofa), além de doces e bebidas

Pescaria, roda da fortuna, espaço kids

Show com a banda Brusband

Valores

Churrasco: R$ 35

Buffet de prato quente: R$ 23

Cachorro-quente: R$ 3

Chope de 400 ml: R$ 6