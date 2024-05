Festa de Maio da Igreja Luterana ocorrerá no próximo fim de semana em Brusque; confira programação completa

A tradicional Festa de Maio, promovida pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Brusque, ocorrerá nos dias 18 e 19 de maio, no Centro Evangélico de Brusque.

A expectativa é de que em 2024 cerca de 1,5 mil a 2 mil pessoas passem pelo local nos dois dias de evento, segundo o presidente da paróquia Bom Pastor, Ernandes Heining.

Haverá música ao vivo e diversas opções gastronômicas para a população, como churrasco, pratos quentes, cachorro-quente e bebidas.

Programação completa

Sábado, 18 de maio

18h – Música ao vivo, venda de cachorro-quente, churrasco de filé duplo e Roda da Fortuna

Domingo, 19 de maio

9h – Culto com os Festeiros e lançamento das celebrações alusivas aos 200 anos da presença luterana no Brasil. Pregação do Pastor Sinodal Alan Schulz

10h30 – Música ao vivo com a Banda Master, venda de pratos quentes, churrasco de filé duplo e Roda da Fortuna

Valores

Churrasco: R$ 75

Buffet de prato quente: R$ 50

Cachorro-quente: R$ 6

Cervejas e refrigerantes: R$ 7

Água: R$ 3

