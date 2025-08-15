Festa de Nossa Senhora de Azambuja inicia programação nesta sexta-feira; confira atrações

Inicia nesta sexta-feira, 15, a tradicional Festa de Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque. As celebrações ocorrem ao longo de todo o fim de semana.

Nesta sexta, às 19h, acontece a missa e procissão com velas no Morro do Rosário, em comemoração aos 75 anos do Morro do Rosário.

No sábado, 16, no Santuário, será realizada a procissão luminosa e a queima de fogos silenciosos após a missa das 19h. Antes, às 16h, também será realizada missa. Ainda no sábado, haverá churrasco.

Já no domingo, 17, último dia, serão realizadas missas às 8h30, 10h, 13h, 14h30, 16h e 19h30. A missa solene das 10h será presidida por Dom Wilson Tadeu Jönck. Além das programações, haverá buffet livre e churrasco no domingo.

Ao longo do fim de semana, será feito o comércio de comidas típicas da região como cuca, pastel, cachorro-quente, bolos e cerveja. E realização de bingo e roda da fortuna.

