Festa de Nossa Senhora de Azambuja tem lucro de mais de R$ 300 mil

O Santuário de Azambuja divulgou, durante a semana, o resultado da rifa e da tradicional e centenária Festa de Nossa Senhora de Azambuja, realizada durante os últimos dias 19 e 20 de agosto, em Brusque. Além do aspecto religioso, a comemoração tem, também, um importante papel econômico, já que todo o lucro obtido será dividido entre o Santuário (34%), o Seminário (33%) e o Hospital Azambuja (33%).

A festa, que teve uma receita de R$ 223.239,26 e uma despesa de R$ 96.776,17, gerou R$ 126.463,09 de lucro. Já a rifa, por sua vez, resultou em uma receita de R$ 242.900,00, despesa de R$ 57.332,50 e lucro de R$ 185.567,50. No total, foram recolhidos R$ 466.139,26. Subtraindo a despesa de R$ 154.108,67, surge o lucro de R$ 312.030,59

Satisfeito, o padre Nélio Schwanke, diretor-geral da unidade Hospitalar, ressalta que a tradição secular do festejo se mantém viva. “O resultado financeiro da festa, assim como o religioso, superou todas as expectativas. Como sempre, o romeiro vem pra rezar em Azambuja. E foi o que aconteceu. E como sempre, de moeda em moeda, conseguimos conquistar um bom resultado”, ressalta.

Ganhadora de um Chevrolet Onix zero quilômetro, primeiro prêmio da rifa comercializada durante os últimos meses, Mary Pruner, de Brusque, ressalta que a compra das rifas é uma prática comum em sua rotina, já que sempre procura ajudar no que pode o Santuário, o Seminário e o Hospital. “Já fui festeira e adoro ajudar, sempre faço alguma caridade. Eu não acreditei quando me falaram. Me ligaram Às 7h, pensei que estavam brincando comigo. Aí ele escutou na missa das 6h e ele ligou pro meu marido. Pois às 9h ele ouviu a missa na rádio e ele veio confirmar que ganhei o carro. É muito bom a gente ganhar alguma coisa desse porte”, completa.

Ganhadores da rifa

1º Prêmio – número 69662 – Chevrolet Onix zero quilômetro – Mary Pruner (Brusque);

2º Prêmio – número 95595 – R$ 6 mil em dinheiro – Ana Luiza Amorim (Brusque);

3º Prêmio – número 77196 – Fogão Cooktop Fischer – Guiomar Vermuler (Brusque);

4º Prêmio – número 69722 – For