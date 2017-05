Festa de Nossa Senhora do Caravaggio acontece neste final de semana

A programação da centenária Festa de Nossa Senhora de Caravaggio começou nesta quarta-feira, 24. A festa segue nesta quinta-feira, 25, com a segunda noite do tríduo preparatório, às 19h. No dia de Nossa Senhora de Caravaggio, comemorado nesta sexta-feira, uma carreata será realizada, depois da missa das 18h30, conduzindo a imagem de Nossa Senhora até a Igreja Matriz São Luís Gonzaga.

O sábado, 27, será marcado por uma procissão que inicia na Matriz, às 17h45, seguindo até Azambuja. Desta vez, a imagem de Nossa Senhora do Caravaggio será levada a pé, conduzida por devotos. Chegando ao Vale de Azambuja, será celebrada missa. Depois, seguem os festejos em frente à igreja com serviço de bar e restaurante, com churrasco, a roda da fortuna, e o tradicional cachorro-quente.