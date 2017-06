Festa de São Luis Gonzaga será realizada neste fim de semana em Brusque

Neste fim de semana ocorre a tradicional festa de São Luís Gonzaga.

Na sexta-feira, 23, haverá venda de polenta com galinha, a partir das 18h30, com a animação do cantor César Santoro. Já no sábado, 24, o prato principal será pirão com linguiça, a partir das 20h, com a animação de Raiz e Sertão e Tabony. No domingo, 25, haverá missa com os festeiros a partir das 9h30; venda de prato quente a partir das 11h e apresentação musical da banda G13.

Em todos os dias da festa haverá churrasco, pinhão, quentão, cachorro-quente e roda da fortuna.

O evento ocorre no salão paroquial da Igreja São Luis Gonzaga.

Mais informações: 3351-1258.