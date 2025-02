Festa do Padroeiro, Festival de Xadrez e mais: confira cinco coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

Procurando o que fazer em Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem na cidade entre esta sexta-feira, 21, e domingo, 23.

1. Festa do Padroeiro São Paulo Apóstolo

Acontece neste fim de semana a Festa do Padroeiro São Paulo Apóstolo no bairro Lageado, em Botuverá. A programação do evento começa já na sexta-feira, 21, a partir das 13h, com venda de cucas. No sábado, 22, as cucas e pasteis começam a ser vendidas a partir das 8h. A Santa Missa acontece às 18h e às 22h ocorre o baile com Edi de Paula e grupo Nova Geração. No domingo, 23, o dia começa com a Santa Missa, com a presença dos festeiros, às 10h. Haverá serviço completo de bar e cozinha, além de roda da fortuna nos dois dias. A partir das 14h será realizada a tarde dançante com Edi de Paula e grupo Nova Geração. O encerramento da festa acontece com o sorteio da rifa, às 16h30.

2. Festival de Xadrez na FIP

Os espaços da FIP Feira da Moda sediarão a primeira edição do Festival de Xadrez FIP Chess Open. O torneio acontece das 13h às 17h30 e será aberto ao público. Serão distribuídos prêmios de até R$ 200, em vale-compras, para as três categorias participantes (sub-9, sub-13 e livre) e para técnicos que tiverem o maior número de alunos com pontuação alta. O torneio acontece no formato suíço e terá cinco rodadas. Os confrontos serão definidos de acordo com a pontuação acumulada em cada rodada. As inscrições para participar do torneio encerraram na terça-feira, 18, são esperados 80 competidores. Dúvidas podem ser esclarecidas através do contato 47 98817-1447.

3. Chope em dobro no Santinho

Neste sábado, 22, a dupla Lu e Junior se apresentam no Boteco do Santinho, em Brusque, a partir das 18h. A noite ainda conta com chopp em dobro até às 20h. No domingo, 23, o chopp em dobro acontece até às 16h. No dia, as apresentações são de Cesinha, Grupo Azaração e DJ Gilson Machado e começam a partir das 14h30.

4. Abel Moda Vôlei na Superliga A

A Abel Moda Vôlei recebe na Arena Brusque, nesta sexta-feira, 21, a equipe Unilife Maringá, do Paraná, pela 18ª rodada da Série A da Superliga Brasileira de Voleibol Feminino. A equipe brusquense segue em busca da sua primeira vitória na competição. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada por R$ 15 até às 13h de sábado, após esse horário as entradas custarão R$ 40 inteira e R$ 20 meia. Eles podem ser adquiridos no site oneticket.com.br/eventos.

5. Documentário Silvia Teske

Estreia neste sábado, 22, às 19h, o documentário “Silvia Teske, múltipla” no Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque. Inicialmente marcado para ser exibido no dia 8 de fevereiro, a apresentação do documentário foi cancelada por conta de uma reforma emergencial na caixa d’água do IFC. O projeto foi realizado com recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo. A entrada para acompanhar a estreia do curta-metragem é gratuita.

