Festa do padroeiro: Paróquia São Luís Gonzaga inicia novena nesta sexta-feira

A Paróquia São Luís Gonzaga inicia nesta sexta-feira, 13 de junho, a preparação para a festa do padroeiro. Até o sábado seguinte, 21 de junho — dia de São Luís Gonzaga — integrantes de pastorais, movimentos e comunidades da paróquia se reúnem para a novena, sempre às 19h, na igreja matriz. No domingo, 22 de junho, a missa festiva será às 9h, com a presença dos festeiros.

“Estamos nos preparando para a grande festa do nosso padroeiro, com um tempo especial de oração, reflexão e comunhão. A cada dia da novena, somos convidados a mergulhar na vida e no testemunho de São Luís Gonzaga, jovem que escolheu viver a santidade com simplicidade, coragem e entrega total”, destaca o pároco, padre Hélio Feuser.

Além do momento dedicado à oração e reflexão, a paróquia também prepara os tradicionais festejos em honra a São Luís Gonzaga, no salão paroquial, como parte da confraternização de toda a comunidade. De 16 a 22 de junho, haverá venda de cachorro-quente.

Na sexta-feira, 20, serão vendidos churrasco e cachorro-quente. No sábado, 21, será dia de churrasco e pirão com linguiça. Já no almoço de domingo, 22, haverá churrasco e prato típico.

Confira a programação da novena:

Sexta-feira, 13 de junho

Tema: “Pureza de coração: o caminho de São Luís Gonzaga”

Noveneiros: Colégio São Luiz e Catequese Paroquial

Sábado, 14 de junho

Tema: “São Luís Gonzaga: juventude consagrada a Deus”

Noveneiros: Setor Juventude

Domingo, 15 de junho

Tema: “Servir com amor: a caridade na vida de São Luís”

Noveneiros: Emaús e Acampamento

Segunda-feira, 16 de junho

Tema: “São Luís Gonzaga: testemunha da esperança cristã”

Noveneiros: Cursilho; comunidades São Francisco, São João Batista, Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora Aparecida

Terça-feira, 17 de junho

Tema: “Viver para Deus: a radicalidade do amor divino”

Noveneiros: Convento e comunidades Santa Rita, Cristo Rei, Santo Antônio e São José

Quarta-feira, 18 de junho

Tema: “Santidade: um chamado possível”

Noveneiros: Comunidades Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora de Fátima e Santa Paulina

Quinta-feira, 19 de junho

Tema: “Obediente até o fim: a entrega total de São Luís”

Noveneiros: Paróquia São Luís Gonzaga

Sexta-feira, 20 de junho

Tema: “Com Maria, por Cristo: a devoção mariana de São Luís”

Noveneiros: Terço dos Homens, Apostolado da Oração, Equipes de Nossa Senhora e Abraço de Pai

Sábado, 21 de junho

Tema: “A cruz como caminho: o sofrimento redentor de São Luís Gonzaga”

Noveneiros: Comunidade São Luís Gonzaga, CPP e CPCs

