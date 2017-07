Festa dos Motoristas completa 69 anos neste fim de semana

Começa nesta sexta-feira, 14, e segue até domingo, 16, a 69ª Festa dos Motoristas. Os festejos serão realizados no pátio da Paróquia Santa Catarina, no bairro Dom Joaquim. A animação da festa fica por conta de Valmir & Volnei, banda Keise e Gaitaço Fandangueiro. No local será vendido cachorro-quente e churrasco.

Programação completa:

Sexta-feira, 14

– Celebração às 19h, com a presença dos noveneiros. Após o termino da missa, iniciam os festejos.

– Pratos da noite: cachorro-quente e polenta com galinha

– Animação: Dupla Valmir & Volnei

Sábado, 15

– Celebração às 19h, com a presença dos noveneiros e motoristas, bênção das chaves e dos documentos dos veículos. Após o termino da missa, iniciam os festejos.

– Pratos da noite: Cachorro-quente e churrasco

– Animação: Banda Keise

Domingo, 16

– Partida da procissão em frente a Havan às 8h, com a imagem de São Cristóvão e bênção dos veículos em Dom Joaquim. Às 10h, missa com a presença de todos os motoristas. Após o termino da missa, iniciam os festejos.

– Pratos do dia: buffet, cachorro-quente e churrasco

– Animação: Gaitaço Fandangueiro