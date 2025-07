Festa dos motoristas e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 18, e domingo, 20.

1. Festa dos Motoristas

A edição de 2025 da Festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, da paróquia Santa Catarina, no Dom Joaquim, acontece entre sexta e domingo. Na sexta e sábado, a missa acontece às 19h. Depois, o evento tem serviço de bar e cozinha, roda da fortuna e também música ao vivo. Já no domingo, quando acontece a tradicional procissão a partir das 8h, que parte da Havan, a missa é às 10h. O almoço será servido na sequência. A entrada é gratuita.

2. Borogodó de Quintal

Neste sábado, acontecerá a quinta edição do Borogodó de Quintal, um evento que reúne música, arte, literatura, gastronomia e diversas atividades culturais. A programação acontece das 10h às 20h, no Sebo Só Acredito Lendo, localizado na rua Prefeito Rodolfo Gerlack, 22, no bairro São Luiz, em Brusque, com entrada gratuita. Entre as atrações confirmadas estão a discotecagem de Mari Florêncio, o show ao vivo do Quarteto Lunar e uma edição especial da Batalha da (R)existência, um encontro de MCs. O espaço contará ainda com karaokê, feira de livros, expositores de arte, espaço kids e opções variadas de comida.

3. Café colonial com bingo

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guabiruba promove mais uma edição do tradicional Café com Bingo neste sábado. A ação ocorrerá na instituição, localizada na rua Paulo Kormann, número 460, no Centro do município, a partir das 13h. O valor da cartela do bingo será vendido por R$ 2 cada. Já o valor do cartão para adulto é R$ 45 e R$ 23 para crianças, de 6 a 12 anos. O pagamento é apenas em dinheiro.

4. Feira de casamentos

A quinta Amostra de Casamento Chalé do Paraíso, na rua Gregório de Souza e Silva, no Cedro Alto, em Brusque, acontece entre sexta-feira e domingo. O evento é promovido pela Daro Eventos, com degustação de bolo, doces e drinks, dicas de decoração, música, cerimonial, trajes e etc. Na sexta, a feira vai das 17h às 21h. No sábado, das 14h às 20h e, no domingo, das 14h às 19h. Os ingressos estão à venda no site da Sympla e custam R$ 30 + taxas.

5. Campeonato Catarinense de Carabina Apoiada

Nesta sexta-feira e sábado, o Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, no Centro, sedia a 6ª etapa do Campeonato Catarinense de Carabina Apoiada e o 56° Torneio Interestadual de Tiro ao Alvo. Cerca de 120 atiradores são esperados na competição, que é regulamentada pela Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina. Durante o evento, também será celebrado os 57 anos do Torneio da Amizade, uma competição de confraternização entre o Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque e a delegação do Clube 15 de Novembro (antigo Clube Concórdia), de Campo Bom (RS).

6. Funk no pavilhão

O Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, recebe neste sábado o especial de 1 ano da Revoada do PH, com show nacional de MC Joãozinho VT, que tem mais de 5,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e também apresentações dos DJ Martinelli e Theuzzo. Os ingressos custam R$ 50 + taxas (masculino) e R$ 40 + taxas (feminino). A entrada VIP + mesa para quatro pessoas custa R$ 250 + taxas. A venda é no app Pedidos 10.

