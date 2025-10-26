O bairro Águas Claras, em Brusque, amanheceu neste domingo, 26, envolto por um clima de devoção e alegria com a realização da 71ª edição da tradicional festa de São Judas Tadeu.

O evento, um dos mais emblemáticos do calendário religioso local, mobiliza intensamente a comunidade e então reafirma sua relevância como expressão viva da fé e da cultura popular.

Para acolher o grande público, o trânsito nas imediações da igreja foi reorganizado, dando espaço à ampla estrutura da festividade, composta por barracas, tendas e áreas de convivência.

Festa reúne comunidade

Desde as primeiras horas do dia, o movimento de famílias é constante, com crianças, jovens, adultos e idosos compartilhando momentos de comunhão e celebração.

Antes da missa solene das 9h, uma procissão percorreu as ruas do entorno, conduzindo a imagem do padroeiro em meio a cânticos e manifestações de fé.

A celebração eucarística, presidida por Dom Onécimo Alberton, bispo auxiliar da Arquidiocese de Florianópolis, contou com expressiva participação dos fiéis.

Além da festa

Neste ano de 2025, a comunidade vive também um momento histórico.

Além da tradicional festa, o calendário paroquial registra então os 20 anos da paróquia, marco que simboliza duas décadas de espiritualidade, serviço e compromisso com o bem comum.

À frente, estão o padre Sérgio Luís Pedrotti, pároco, e o padre Pedro Carlos Daboit, vigário, que, com dedicação e zelo pastoral, conduzem as ações religiosas e sociais que fortalecem os vínculos da comunidade.

Domingo com cheiro de festa

Ao longo deste domingo, a festa segue animada, reunindo sabores e tradições que encantam gerações.

Nesse contexto, o aroma do churrasco de igreja se mistura ao das delícias típicas, como o clássico cachorro-quente e os doces preparados por voluntários.

O almoço comunitário, ponto alto da confraternização, promove um encontro de gerações em um ambiente de alegria e acolhimento.

Com efeito, a festa de São Judas Tadeu é mais do que uma celebração religiosa. É um testemunho da força da fé e da união que caracteriza o povo do bairro Águas Claras.

Sua combinação de espiritualidade, tradição e hospitalidade mantém viva uma das mais belas heranças culturais de Brusque, renovando o sentido de pertencimento e esperança entre os participantes.

As belas fotos

Ao término desta edição, abre-se um espaço de contemplação visual que convida à apreciação dos momentos mais marcantes vividos durante o evento.

A galeria fotográfica, pois, cuidadosamente organizada para esta ocasião, revela em imagens a beleza, a emoção e a espiritualidade que permearam cada instante da festa.

As fotos da festa

*Créditos: Ciro Groh/O Município

