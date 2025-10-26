O bairro Águas Claras, em Brusque, amanheceu neste domingo, 26, envolto por um clima de devoção e alegria com a realização da 71ª edição da tradicional festa de São Judas Tadeu.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

O evento, um dos mais emblemáticos do calendário religioso local, mobiliza intensamente a comunidade e então reafirma sua relevância como expressão viva da fé e da cultura popular.

Para acolher o grande público, o trânsito nas imediações da igreja foi reorganizado, dando espaço à ampla estrutura da festividade, composta por barracas, tendas e áreas de convivência.

festa
Da esq. para a dir.: padre Sérgio Luís Pedrotti, pároco; Dom Onécimo Alberton, bispo auxiliar da Arquidiocese de Florianópolis; padre Pedro Carlos Daboit, vigário; e diácono Germano Rodolfo Borchardt/Foto: Ciro Groh/O Município

Festa reúne comunidade

Desde as primeiras horas do dia, o movimento de famílias é constante, com crianças, jovens, adultos e idosos compartilhando momentos de comunhão e celebração.

Antes da missa solene das 9h, uma procissão percorreu as ruas do entorno, conduzindo a imagem do padroeiro em meio a cânticos e manifestações de fé.

A celebração eucarística, presidida por Dom Onécimo Alberton, bispo auxiliar da Arquidiocese de Florianópolis, contou com expressiva participação dos fiéis.

festa
Fiéis então conduzem a imagem de São Judas Tadeu em procissão, com a igreja ao fundo compondo a cena de fé e devoção/Foto: Ciro Groh/O Município

Além da festa

Neste ano de 2025, a comunidade vive também um momento histórico.

Além da tradicional festa, o calendário paroquial registra então os 20 anos da paróquia, marco que simboliza duas décadas de espiritualidade, serviço e compromisso com o bem comum.

À frente, estão o padre Sérgio Luís Pedrotti, pároco, e o padre Pedro Carlos Daboit, vigário, que, com dedicação e zelo pastoral, conduzem as ações religiosas e sociais que fortalecem os vínculos da comunidade.

festa
Liderada pelo clero, a procissão então reconduz a imagem de São Judas Tadeu em meio à participação dos fiéis/Foto: Ciro Groh/O Município

Domingo com cheiro de festa

Ao longo deste domingo, a festa segue animada, reunindo sabores e tradições que encantam gerações.

Nesse contexto, o aroma do churrasco de igreja se mistura ao das delícias típicas, como o clássico cachorro-quente e os doces preparados por voluntários.

O almoço comunitário, ponto alto da confraternização, promove um encontro de gerações em um ambiente de alegria e acolhimento.

Com efeito, a festa de São Judas Tadeu é mais do que uma celebração religiosa. É um testemunho da força da fé e da união que caracteriza o povo do bairro Águas Claras.

Sua combinação de espiritualidade, tradição e hospitalidade mantém viva uma das mais belas heranças culturais de Brusque, renovando o sentido de pertencimento e esperança entre os participantes.

festa
A alegria dos participantes reflete o clima vibrante da festa, que reuniu fiéis e visitantes/Foto: Ciro Groh/O Município

As belas fotos

Ao término desta edição, abre-se um espaço de contemplação visual que convida à apreciação dos momentos mais marcantes vividos durante o evento.

A galeria fotográfica, pois, cuidadosamente organizada para esta ocasião, revela em imagens a beleza, a emoção e a espiritualidade que permearam cada instante da festa.

*As fotografias estão disponíveis logo após os anúncios.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

tempo

Festa

Festa

Festa

Festa

Leia também:
1. VÍDEO – Brusque é então surpreendida por tenor que canta ópera na praça
2. Frio de outubro então desafia a primavera e domina as madrugadas em Brusque

As fotos da festa

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

festa

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

festa

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK

Mais do autor