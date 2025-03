Festa Italiana de Guabiruba, Mercado de Pulgas e mais: confira cinco coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

Procurando o que fazer em Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem na cidade entre esta sexta-feira, 7, e domingo, 9.

1 – Festa Italiana

Neste fim de semana acontece a 12ª edição da Festa Italiana de Guabiruba. A abertura do evento ocorre no sábado, 8, às 10h30, no Mirante Santo Antônio, no bairro Lageado Alto, em Guabiruba. A festa reúne gastronomia de alta qualidade, apresentações musicais, brincadeiras típicas e feira de artesanato, além da missa em ação de graças pelos 150 anos da imigração italiana em Guabiruba. A entrada do evento é gratuita, assim como o estacionamento.

A festa traz pelo menos 15 opções de pratos italianos tradicionais. Para o almoço típico, será necessário a compra de ingressos antecipados. Os valores são de R$ 60 para adultos, crianças de até 7 anos não pagam e crianças de 7 a 12 anos pagam R$ 30. Os cartões podem ser obtidos através do site da OneTicket, com taxas inclusas no valor final, nas lojas Stedile Materiais de Construção e Acabamentos e pelos contatos (47) 9 9971-2699/47 3354-0194. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos até esta sexta-feira, 7. A compra de cartões é exclusiva para o almoço típico, sendo possível consumir outras refeições durante o evento.

No domingo, 9, o evento começa às 8h30 e apresenta o encontro de carros antigos, show com orquestra, tarde dançante e diversas outras atrações. O encerramento da 12ª Festa Italiana de Guabiruba acontece às 17h30.

2- Mercado de Pulgas

Neste fim de semana inicia a 23ª edição do Mercado de Pulgas de Brusque. O tradicional evento reunirá cerca de 170 expositores de sexta-feira, 8, a domingo, 9, no pavilhão da Fenarreco. Além da ampla variedade de itens raros e peças de coleção, o Mercado de Pulgas trará uma feira de artesanato, exposição de carros antigos e apresentações musicais ao vivo. Para entrar, basta contribuir com 1 kg de alimento ou item de higiene, que será destinado a ações sociais. Na sexta-feira, 7, o evento inicia às 18h e vai até as 21h30. Já no sábado, 8, será das 9h às 21h30. Por fim, no domingo, 9, das 9h às 18h. O estacionamento é gratuito.

3 – Música clássica

Acontece neste sábado, 8, às 19h30, a apresentação do Nume Quarteto na paróquia Bom Pastor, conhecida como igreja do Cônsul, em Brusque. A entrada é gratuita e não é necessário ingresso para acompanhar o concerto. A apresentação faz parte do projeto Turnê SC, realizado com incentivo de diversas empresas através do Programa de Incentivo à Cultura. Na data, serão apresentadas obras clássicas como: Pequena Serenata Noturna, de Wolfgang Amadeus Mozart; Concerto Grosso em Sol menor, de Arcangelo Corelli; e Simple Symphony, de Benjamin Britten.

4- Carnacabides no Hi Dogz

As bandas Exclusive Os Cabides e Torvelim se apresentam no Hi Dogz neste sábado, 8, às 19h. Os Cabides trazem uma mistura autêntica de rock e música brasileira, criando um som alternativo cheio de personalidade, enquanto Torvelim exibe um post-punk para a realidade brasileira. A casa abre às 19h, já os shows começam às 21h. Para o evento é necessária a apresentação de ingressos, que podem ser adquiridos por R$ 30 no site Sympla.

5 – Noite delas e domingo com pagode

O Boteco do Santinho traz neste sábado, 8, a Noite Delas, com um drink gratuito para mulheres que chegarem até às 20h. Quem anima a noite é a dupla Caio e Cristiano a partir das 18h. Já no domingo, 9, o pagode toma conta da tarde no Santinho. A partir das 14h30, DJ Gilson e o Grupo Pagode Playlist comandam a música no boteco.

