Festa junina, de igreja e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 11, e domingo, 13.

1. Festa junina dos seminaristas

A tradicional Festa Junina dos Seminaristas de Azambuja, em Brusque, acontece neste sábado a partir de 17h, com comidas típicas e diversão para todas as idades. O evento vai ter apresentação do Boi de Mamão, roda da fortuna, pescaria e boca do palhaço, quentão, pinhão, cachorro-quente, pastel, doces e sacolinhas e muitas outras surpresas típicas que você só encontra aqui.

2. Festa de igreja

A comunidade São João Batista, no bairro Bateas, em Brusque, celebra até domingo o padroeiro. Na sexta-feira, a venda de cucas começa às 12h, e de cachorro-quente e pastel a partir das 18h. A celebração do segundo dia do tríduo será às 19h. No sábado, a venda de cucas inicia às 8h, enquanto o cachorro-quente e o pastel estarão disponíveis a partir das 16h. A missa será celebrada às 19h. Já no domingo, às 9h30, será realizada a missa com a presença dos festeiros. Na sequência, começam os festejos, com churrasco, completo serviço de bar e cozinha e animação musical com a dupla Valmir e Volnei. O sorteio da rifa da comunidade está marcado para às 18h30.

3. Pirão com linguiça

O LatXis, que fica ao lado do posto de combustíveis WDCon, no Souza Cruz, promove a primeira edição do Pirão com Linguiça neste sábado, a partir de 9h. O evento conta com apresentação de Paulinho Rocha a partir de meio-dia. Os ingressos custam R$ 50 (único) ou R$ 80 (casal). Mais informações nos telefones (47) 99749-7084 e (47) 99670-5823.

4. Feira livre

Neste sábado, acontecerá mais uma edição da Feira Livre na Villa Schlösser, em Brusque, das 9h às 17h, com clima de festa junina. O evento oferece uma variedade de artesanatos, produtos coloniais e regionais e também atrações para as crianças. Mais informações no telefone (47) 99713-2190.

5. Bazar solidário

O Capy Box, que fica na rua Sete de Setembro, no Santa Rita, realiza bazar solidário em prol dos animais resgatados no domingo, a partir de 9h. As peças custam a partir de R$ 5. Todo i valor arrecadado será destinado ao cuidado dos animais resgatados e às dívidas nas clínicas veterinárias. Mais informações no telefone (47) 99193-7179.

6. Festa flashback beneficente

O Kalibu, na avenida Primeiro de Maio, em Brusque, realiza nesta sexta-feira uma festa flashback beneficente em prol do DJ Juninho Play, que vai tocar na festa. Ele é usuário de cadeira de rodas, que precisa de reformas. O início é às 22h e a entrada custa R$ 20.

