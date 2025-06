Festa Literária de Brusque começa nesta quarta-feira; confira programação

Os amantes dos livros já têm programação para esta semana. Começa na quarta-feira, 25, na praça da Cidadania, a quinta edição da Festa Literária de Brusque (Flib). A cerimônia de abertura está marcada para às 18h30, com uma apresentação musical do Gruppo Di Canto Degli Amici Trentini, seguida da solenidade oficial. Após, haverá um bate-papo com o escritor homenageado desta edição, Saulo Adami, que já lançou mais de 170 obras e completa, este ano, 50 anos de carreira.

O evento segue até sábado, 28, com uma vasta programação. Neste ano, a Flib será ainda mais especial ao celebrar os 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina, um marco histórico que moldou a identidade cultural da cidade. A entrada é gratuita.

A Flib, que tem como objetivo principal promover o livro, a leitura e a literatura, será um palco de experiências para toda a família. A programação diurna contará com Cine Infantil, contação de histórias, apresentações musicais e bate-papos com convidados especiais, prometendo momentos de aprendizado e diversão para todos.

“É uma programação bem diversificada, que traz uma programação escolar durante o dia, manhã e à tarde, nesses três dias, de quarta, quinta e sexta, e no sábado também uma programação aberta a todos os tipos de público. À noite tem uma programação voltada mais para o público mais adulto, com bate-papos, com escritores, lançamentos de livros. Também haverá os livreiros, os tradicionais livreiros com as suas bancas de venda de livros, aqui na parte coberta da Fundação Cultural de Brusque. Então, toda a comunidade está convidada para participar”, convida o diretor-geral da Fundação Cultural, Igor Balbinot.

Confira a programação:

25/06 – Quarta-feira

8h – Cine Infantil

9h15 – Apresentação Musicale O Pop, o Rock e o Violão – Mostra dos alunos da FCB

9h30 – Lanche e visitação aos estandes

9h45 – Bate-papo com autor Marcelo da Silva Gomes e mostra de trabalhos do AEE Augusta Dutra de Souza

10h – Contação de história

10h30 – Cine Infantil

11h30 – Seleção de filmes “Legado Italiano”

13h – Cine Infantil

13h45 – Contação de história

14h15 – Apresentação musicale – Mostra dos alunos do curso de canto da FCB

15h – Bate-papo com autor Sandrine Swarowsky

15h30 – Apresentação teatrale – Emília, a boneca-gente – EEF Edith Gama Ramos

15h40 – Apresentação musicale Vozes Cantadas – Coral Edith Gama Ramos

15h55 – Cine Infantil

16h30 – Seleção de filmes – “Caminhos de Pedra” e documentário “150 anos de imigração italiana”

18h – Exposição Arti Visive Noite Italiana – Mostra das oficinas de pintura em tela e bordado livre da FCB no Corredor Cultural

18h30 – Apresentação musicale Gruppo di Canto degli Amici Trentini

19h – Solenidade de abertura

19h – Bate-papo com autor homenageado Saulo Adami

26/06 – Quinta-feira

8h – Cine Infantil

9h15 – Apresentação musicale – Mostra do curso de baixo e guitarra da FCB

9h30 – Lanche e visitação aos estandes

9h45 – Bate-papo com autora Tatiane Mendes da Rocha

10h – Contação de história

10h30 – Cine Infantil

11h30 – Seleção de filmes “Legado Italiano”

13h – Cine Infantil

13h45 – Contação de história

14h15 – Apresentação musicale Grupo Cantaê – Alunos da oficina de canto coral infantojuvenil da FCB

15h – Bate-papo com autoras Jaqueline Perotoni e Júlia Roberta da Silva

15h30 – Cine Infantil

15h45 – Apresentação teatrale – Vozes e Memórias (no auditório do IFC)

16h30 – Seleção de filmes – “Caminhos de Pedra” e documentário “150 anos de imigração italiana”

18h – Apresentação musicale O Pop, o Rock e o Violão – Mostra do curso de violão da FCB

19h – Apresentação teatrale – Vozes e Memórias (no auditório do IFC)

19h – Bate-papo com autor Isabeli Nascimento

19h30 – Apresentação teatrale Noite de Reis – Leitura dramática – Curso de teatro da FCB

27/06 – Sexta-feira

8h – Cine Infantil

9h15 – Lanche e visitação aos estandes

9h45 – Bate-papo com autor Jonathan Schiessl

10h – Contação de história

10h30 – Cine Infantil

11h30 – Seleção de filmes “Azambuja”

13h – Cine Infantil

13h45 – Contação de história

14h15 – Apresentação musicale Recital de Piano – Curso de piano da FCB

15h – Palestra Como o livro é editado – Editora da UNIFEBE

15h30 – Cine Infantil

16h30 – Seleção de filmes – “Pra Ficar na História”

18h – Apresentação musicale Os Bachianos

19h – Bate-papo com autor Prof. Dr. Norberto Dallabrida

19h30 – Bate-papo com autor Rolf D. Bückmann

20h – Apresentação teatrale Hamlet – Leitura dramática – Curso de teatro da FCB

28/06 – Sábado

9h – Abertura dos estandes

10h – Contação de história “Um, Dois, Três: Canto e Conto com Vocês!” – Emiliano de Souza

10h – Oficina teatrale Solo Narrativo – Lieza Neves

11h – Declamação de poesia “Poesia nas Garrafas”

11h30 – III Encontro Clubes de Leitura

12h30 – Encerramento

Leia também:

1. Caminhões colidem de frente durante a madrugada na Beira Rio, em Brusque

2. Catolicismo ganha força entre os jovens, que aumentam presença nas igrejas em Brusque

3. Defesa Civil informa que chuva causou sete ocorrências em Brusque; saiba onde

4. Cultura viva: espetáculo em Brusque valoriza histórias de comunidades catarinenses

5. Quartas de final do Futebol Amador de Brusque têm média superior a cinco gols por jogo

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: