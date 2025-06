Festa Literária de Brusque inicia com homenagem ao escritor Saulo Adami

A Festa Literária de Brusque (FLIB) teve sua abertura oficial na noite desta quarta-feira, 25, na praça da Cidadania. A cerimônia contou com a apresentação do Gruppo di Canto Degli Amici Trentini, uma solenidade oficial e um bate-papo especial com o homenageado desta edição, o escritor Saulo Adami — autor de mais de 170 livros e referência na literatura e na preservação da memória regional.

A quinta edição da FLIB celebra os 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina e segue com quatro dias de intensa programação literária e cultural para públicos de todas as idades. Ao longo do dia, o espaço já recebeu centenas de estudantes, que participaram de sessões de cinema, contações de histórias e outras atrações.

“Hoje tivemos visitações de escolas, com a tenda cheia o dia todo. Houve exibições de filmes, bate-papos com escritores, lançamentos e, claro, a tradicional feira de livros. A programação continua até sábado, com atividades para os estudantes durante o dia e para o público em geral à noite. A entrada é gratuita e toda a comunidade está convidada”, destaca o diretor-geral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Balbinot.

Durante a cerimônia, o vice-prefeito Deco Batisti reforçou a importância da FLIB como incentivo à leitura, especialmente entre os mais jovens.

“É uma festa que valoriza a cultura do livro e que tira a molecada um pouco do celular, aproximando-os da leitura. Parabéns à Fundação Cultural por esse evento tão importante. Com certeza será um sucesso”, afirmou.

Bate-papo com o escritor homenageado

Saulo Adami, homenageado desta edição, emocionou o público ao compartilhar detalhes de sua trajetória. Com 50 anos de carreira, Adami já publicou mais de 170 obras autorais e colaborou na edição de cerca de 350 títulos.

“Com nove anos eu já sabia o que queria ser: escritor. Me imaginava autografando livros, vendo minha obra numa vitrine, mesmo sem ter nenhum escritor na família. Escrevi minha primeira peça de teatro aos dez anos e, aos 17, publiquei meu primeiro livro”, contou.

Ao longo da carreira, o autor encontrou na história e na biografia novos caminhos criativos e profissionais. Desde 2004, passou a publicar entre seis e oito livros por ano, atingindo um ritmo impressionante de produção.

“A experiência como jornalista prático me deu agilidade. Nunca tive formação formal, mas aprendi fazendo: entrevistar, escrever, editar, diagramar, publicar. Em 2008, publiquei 17 livros em um único ano. Foi tudo natural, sem planejamento. Quando alcancei o centésimo livro, percebi a dimensão disso. Hoje, com mais de 170 obras publicadas, receber essa homenagem em vida, aqui na minha cidade, é um grande prêmio”, celebrou.

Programação segue até sábado

A programação continua nesta quinta-feira, 26, com sessões de Cine Infantil, contação de histórias, apresentações musicais, palestras e bate-papos com autores. A FLIB segue até sábado, 28, quando ocorre o III Encontro de Clubes de Leitura. Todas as atividades são gratuitas.

Confira a programação:

26/06 – Quinta-feira

9h45 – Bate-papo com autora Tatiane Mendes da Rocha

9h15 – Apresentação musicale: Mostra do curso de baixo e guitarra da FCB

9h30 – Lanche e visitação aos estandes

10h – Contação de história

10h30 – Cine Infantil

11h30 – Seleção de filmes: “Legado Italiano”

13h – Cine Infantil

13h45 – Contação de história

14h15 – Apresentação musicale: Grupo Cantaê – Alunos da Oficina de Canto Coral Infanto-Juvenil da FCB

15h – Bate-papo com autoras Jaqueline Perotoni e Júlia Roberta da Silva

15h30 – Cine Infantil

15h45 – Apresentação teatrale no Auditório do IFC: Vozes e Memórias

16h30 – Seleção de filmes: “Caminhos de Pedra” e documentário “150 anos de imigração italiana”

18h – Apresentação musicale: O Pop, o Rock e o Violão – Mostra do curso de violão da FCB

19h – Apresentação teatrale no Auditório do IFC: Vozes e Memórias

19h – Bate-papo com autora Isabeli Nascimento

19h30 – Apresentação teatrale: Noite de Reis (leitura dramática) – Curso de teatro da FCB

27/06 – Sexta-feira

8h – Cine Infantil

9h45 – Bate-papo com autor Jonathan Schiessl

9h15 – Lanche e visitação aos estandes

10h – Contação de história

10h30 – Cine Infantil

11h30 – Seleção de filmes: “Azambuja”

13h – Cine Infantil

13h45 – Contação de história

14h15 – Apresentação musicale: Recital de piano – Curso de piano da FCB

15h – Palestra: Como o livro é editorado – Editora da UNIFEBE

15h30 – Cine Infantil

16h30 – Seleção de filmes: “Pra ficar na História”

18h – Apresentação musicale: Os Bachianos

19h – Bate-papo com autor Prof. Dr. Norberto Dallabrida

19h30 – Bate-papo com autor Rolf D. Bückmann

20h – Apresentação teatrale: Hamlet (leitura dramática) – Curso de teatro da FCB

28/06 – Sábado

9h – Abertura dos estandes

10h – Contação de história: “Um, dois, três: canto e conto com vocês!” – Emiliano de Souza

10h – Oficina teatrale: Solo narrativo – Lieza Neves

11h – Declamação de poesia: Poesia nas Garrafas

11h30 – III Encontro de clubes de leitura

12h30 – Encerramento

Leia também:

1. Incêndio atinge empresa e destrói três carros em Brusque

2. Brusque Basquete luta por título nacional na Arena; entrada é livre

3. O Município celebra 71 anos de vida e 10 anos de profunda transformação digital

4. Vereadores pedem estudo para alterar legislação sobre circulação de motos elétricas em Guabiruba

5. Ciclista tem dedo amputado após ser atingido por caminhão no Rio Branco, em Brusque

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: