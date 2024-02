Festival Brasileiro da Cerveja inicia venda de ingressos e divulga programação musical em Blumenau

O Festival Brasileiro da Cerveja (FBC), que vai acontecer junto com o SC Gourmet, iniciou as vendas do lote promocional para a próxima edição, entre 7 e 9 de março. Basta acessar o site da Semana Brasileira da Cerveja ou o link.

O FBC será no parque Vila Germânica, em Blumenau, a partir das 19h (no dia 9 o Festival inicia às 15h). Entre 17h e 19h a visita será exclusiva a pessoas jurídicas, com entrada gratuita a empresários, fornecedores, parceiros e consultores que poderão ter contato direto com expositores, mestres cervejeiros, cachaciers, chocolatier, baristas e cervejarias do FBC. A partir das 19h, todos os 100 expositores de cachaças, chocolates, queijos, mel, vinhos, uísques, etc. estarão prontos para receber o público.

O evento contará com 90 cervejarias independentes do Brasil, a maioria premiada nacional e internacionalmente e uma rica programação musical e gastronômica. O evento terá representantes das bandas nacionais Raimundos (Digão) e Chimarruts (Rafa Machado), o Iron Maiden Cover, de Curitiba, o DJ Moonlight Project e as bandas Laskeras, Dona Ninfa e Sonido Club, fechando com o aguardado show do Velhas Virgens.

Programação musical do Festival Brasileiro da Cerveja

7 de março, quinta-feira

19h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

19h30 às 21h30 – Oh Jah Jah

21h30 às 22h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

22h à meia-noite – Raimundos (Digão)

8 de março, sexta-feira

19h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

19h30 às 21h30 – Laskeras

21h30 às 22h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

22h à meia-noite – Chimaruts (Rafa Machado)

9 de março, sábado

17h30 às 18h30 – Dona Ninfa

18h30 às 19h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

19h às 20h30 – Iron Maiden Cover (Made in CWB – Curitiba)

20h30 às 21h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

21h às 22h30 – Sonido Club

22h30 às 23h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

23h às 00h30 – Velhas Virgens

