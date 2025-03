Festival da Barbieri e mais: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

Procurando o que fazer em Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem na cidade entre esta sexta-feira, 14, e domingo, 16.

1- Festival da Barbieri

O pátio da Fenajeep recebe neste sábado, 15, o Festival da Barbieri, que traz uma série de atrações, como os grupos Traia Veia e Kamisa 10; a dupla Clayton e Romário, além dos DJs Jiraya UAI e o portal Conceito Sertanejo.

O evento é organizado pela Barbieri Shows e Eventos e começará às 19h. Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 190, e também é possível adquirir mesas, camarotes e lounges. Para adquirir ingressos ou obter mais informações sobre o evento, basta acessar o site da organizadora.

2- SertaSamba no pavilhão

Nesta sexta-feira, 14, a dupla Léo & Dudu se apresenta no pavilhão da Fenarreco. O show começa às 22h, mas os portões estarão abertos a partir das 21h. A venda dos ingressos começou no dia 14 de fevereiro e seguem abertas até esta sexta. Eles podem ser adquiridos a partir de R$ 55, o ingresso masculino, e R$ 33, o feminino, no site da OneTicket.

Além da dupla, se apresentam DJ Veltk, Marcel Coelho e Grupo Azaração.

3- De volta ao disco

No Santos Dumont será relembrada a época dos discos de vinil com o Brusque Revival. A festa traz o tributo da banda Queen, que marcou uma época. A banda Celebrate Revival também se apresenta com os maiores hits da era disco. O evento começa a partir das 21h. Os ingressos são vendidos por mesa e podem ser adquiridos a partir de R$ 150. Corra, pois restam poucos.

4- Último jogo em casa

A Abel Moda Vôlei faz seu último jogo em casa pela Superliga Feminina nesta sexta-feira, 14. O confronto é contra a equipe Dentil Praia Clube. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 22. A partida é válida pela 21ª rodada da competição. A equipe brusquense vem de derrota em casa diante do Barueri (SP), por 3 sets a 0, enquanto o Praia Clube lidera a Superliga.

5- Café com Bingo

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guabiruba realiza neste sábado, 15, mais uma edição do seu tradicional Café Colonial com Bingo. O encontro ocorre a partir das 13h na sede da entidade, localizada na rua Paulo Kormann, 460, no bairro Centro, em Guabiruba.

O cartão para adultos é vendido por R$ 45 e o infantil a R$ 23. O valor da cartela é de R$ 2. Não serão aceitos pagamentos via cartão e Pix. De acordo com a Apae, crianças de 6 a 12 anos não pagam.

6 – Agito no Laranjeiras

Nesta sexta-feira, 14, a Sociedade Esportiva Laranjeiras traz os djs Blade e LOFIHOUSEBOY para agitar a galera. O evento começa às 21h. Para entrada é necessário o valor de R$ 10, que será destinado aos artistas. O espaço conta com serviço de bar e cozinha.

7 – Brecho a R$ 5

Durante a manhã deste domingo, 16, o Projeto Sementes realiza um brechó com diversas peças a R$ 5. A ação acontece no centro catequético Padre Wendelino, no bairro Dom Joaquim, a partir das 6h. Haverá roupas masculinas, femininas, para adultos e crianças. Não será possível separar peças antecipadamente.

Para pagamentos, serão aceitos Pix, cartão de crédito e débito e também em dinheiro. A previsão para o encerramento do brechó está prevista para às 11h30.

