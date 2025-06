Festival da Cuca e mais: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou sete eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 6, e domingo, 8.

1- MotoCaverna em Botuverá

Acontece neste sábado, 7, a primeira edição do MotoCaverna, em Botuverá. O evento é gratuito e promete reunir motociclistas para um passeio no parque das Grutas.

Após o passeio, acontece um almoço no parque. Em seguida será realizado um desfile pela cidade, às 14h, e às 15h apresentações musicais com bandas cover de Bon Jovi, Guns n’ Roses, AC/DC, Creedence e Metallica.

O ponto de encontro será no seguinte endereço: Botuverá, SC-486, S/N – Ourinho, Botuverá – SC, 88370-000.

2 – Guaba trail

Neste sábado, 7, os olhares de todos os corredores são para o morro do São José, em Guabiruba, para a Guaba Trail Run. A largada é dada às 7h30, no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, para a prova de 25km. Em seguida, às 8h, saem os corredores da prova de 15km e por último os competidores do percurso de 5 km. As inscrições estão encerradas.

Atenção atletas que ainda não pegaram seus kits, pois a retirada vai acontecer no seguintes horários, no parque Érico Vicentini: sexta-feira, 6, das 19h às 21h; sábado, 7, das 6h às 7h (retirada de kits 25km), 6h às 07h30 (retirada de kits 15km) e das 6h às 08h (retirada de kits 5km).

3- Baile da realeza em Botuverá

Serão escolhidas na noite desta sábado, 7, as candidatas à realeza da 31ª Festa Bergamasca. O evento acontece às 19h30, na paróquia São José, em Botuverá. Antes dos resultados, ocorre o desfile mirim e da realeza adulta. Ao final do evento, a Banda Celebration se apresentará para animar a festa.

4- Festival da Cuca

Acontece neste sábado, 7, e domingo, 8 o tradicional Festival da Cuca, que chega a sua 12ª edição, no pavilhão da Fenarreco. A programação do primeiro dia inicia às 9h e encerra às 21h. No segundo e último dia do festival, o pavilhão abre às 9h e fecha somente às 17h30. O destaque vai para o concurso “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã”, que terá a etapa final realizada às 14h. O valor das cucas varia entre R$38 e R$48.

5 – Festa da Integração

E neste fim de semana o município de Guabiruba dá início às programações do aniversário de 63 anos da cidade. Acontece a 10ª Festa da Integração, com uma vasta programação que vai de corrida trail, encontro de carros antigos, concurso da realeza e show nacional.

A festa está marcada para começar na sexta-feira, 6, às 19h, com encerramento às 22h. No sábado, 7, o evento começa com a Guaba Run, às 7h30, mas se for muito cedo para você, é possível acompanhar o encontro de carros antigos às 10h. No segundo dia, a festa termina por volta de 23h30. E no domingo, 8, o agito começa às 11h e encerra com Rick & Renner, às 20h, no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini.

6- Concerto gratuito

Neste domingo, 8, a Orquestra Jovem SCAR celebra 10 anos e realizará um concerto gratuito em Brusque. A apresentação acontece às 19h, no palco do Teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb). O concerto especial leva o nome de Horizontes Sinfônicos e traz obras de Tchaikovsky, Offenbach e Stravinsky. Para acessar o local é preciso adquirir ingressos, que são gratuitos e podem ser pegos através do site Sympla.

7- Sábado Fácil especial

Neste dia 7 de junho, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) realiza mais uma edição do Sábado Fácil. Desta vez, o tradicional evento está ainda mais especial, pois integra as comemorações dos 56 anos da entidade, celebrados no dia 3 de junho.

As atividades na praça Barão de Schneeburg iniciam às 9h, com os tradicionais serviços gratuitos de orientações de saúde, teste de acuidade visual e reparo de óculos. Haverá ainda feira de artesanato, consulta de crédito, atrações musicais, apresentações de grupos de dança e a II Caminhada do Comad, em referência ao Junho Branco.

