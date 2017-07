Festival de Inverno de Brusque terá mais 20 atrações culturais gratuitas

Dias de muita música, teatro, literatura, dança e aprendizado. Assim será o 9º Festival de Inverno, que será realizado entre os dias 26 e 30 de julho. A cerimônia de abertura foi realizada na noite desta quarta-feira, 26, na praça de alimentação do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof. Todas as atrações são gratuitas.

A abertura contou com a fanfarra da Escola de Ensino Fundamental Professor José Vieira Corte, roda de capoeira com o grupo Carmará, dança gaúcha com João Martins, apresentação de dança com o grupo Festa do Oriente e show com Rogerinho Las Flores.

Durante o festival haverá diversas oficinas e workshop, que possibilitarão os participantes aprenderem diversas artes, como pintura, flores de papel, dança, crochê e bordado. As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo telefone da Fundação Cultural: 3396-8113.

Um dos pontos altos do festival este ano será o Piquenique Cultural, que será realizado no sábado, 29, no parque das Esculturas. A atividade inicia às 14 horas. “É um evento voltado para toda a família. Convidamos todos para levarem um lanche, toalhas e aproveitarem a tarde, que terá música, dança, capoeira, arte circense e contação de histórias”, explica Marcos Fumagalli, coordenador da Fundação Cultural.

O encerramento do festival de Inverno será no domingo, 30, com a apresentação da peça teatral A Ilha Deserta, da Cia Híbridus, às 19 horas, no Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque.

O Festival de Inverno é uma realização da Fundação Cultural de Brusque e conta com apoio do Sesc.

Programação

Hoje (27)

-Workshop Experimentação de Pinturas:

Experimentar as técnicas de pinturas, usando

sua criatividade em suportes de materiais diferenciados.

Horário: 14h às 17h – Vagas: 25 (a partir de 12 anos)

Local: Fundação Cultural de Brusque (Térreo)

-Oficina de Flores (Papel):

Tendências diversificadas em decorações de eventos.

Horário: 14h às 17h – Vagas: 25 (a partir de 12 anos)

Local: Fundação Cultural de Brusque

-Uma Noite na Biblioteca: Noite na biblioteca,

com teatro, música, leitura e sessão de cinema.

Horário: 18h às 23h – Vagas: 15 (de 7 a 12 anos)

Local: Biblioteca Municipal Ary Cabral

-Era uma vez… Espetáculo de contos

infantis envolvendo música.

Horário: 19h

Local: Fundação Cultural de Brusque

Amanhã (28)

-Workshop de Pinturas:

Experimentar as técnicas de pinturas, usando sua criatividade em suportes de materiais diferenciados.

Horário: 14h às 17h – Vagas: 25 (a partir de 12 anos)

Local: Fundação Cultural de Brusque (Térreo)

-Oficina – Flor de crochê: Socializar por meio

de trabalho manual técnicas de uma flor de crochê.

Horário: 14h às 17h – Vagas: 25 (a partir de 12 anos)

Local: Fundação Cultural de Brusque (Sala de Reuniões)

-Workshop de dança: Workshop de Stilleto Dance.

Horário: 19h – Vagas: 25

Local: SESC – Contato: (47) 3351-2599

-Dasata: nós – palavras sobre notas: Um espetáculo em que a poesia reina por meio das palavras, notas musicais e gestos. Com Lieza Neves & Márcio Bicaco.

Horário: 20h

Local: Instituto Aldo Krieger – IAK (Rua Paes Leme, 63)

-Capoeira: Roda de Capoeira com o grupo Camará.

Horário: 20h30

Local: Fundação Cultural de Brusque

Sábado (29)

-Oficina de Bordado Livre: Socializar por meio

de trabalho manual técnicas de bordados livres.

Horário: 8h às 12h – Vagas: 25 (a partir de 12 anos)

Local: Fundação Cultural de Brusque (Sala de Reuniões)

-Esquinas Musicais: Show com Eletroldo (Rock,Blues).

Horário: 10h às 12h

Local: Praça Barão de Schneeburg

-Esquinas Musicais: Show Acústico com Airon Santos (Sertanejo).

Horário: 10h às 12h

Local: Em frente a loja MOHR vídeo Som

-Esquinas Musicais: Show com Batuques e Acordes

(MPB, Surf, Rock).

Horário: 10h às 12h

Local: Fundação Cultural de Brusque

-Esquinas Musicais: Show com Rodrigo Kormann (MPB)

Horário: 10h às 12h

Local: Em frente a Hering/Centro (Ponte Estaiada)

-Piquenique Cultural: Uma tarde de encontro com

a diversidade das artes (música, poesia, capoeira, leitura, arte circense, contação de histórias). Traga sua família, cestas com comidas e toalhas.

Horário: 14h às 18h

Local: Parque das Esculturas

-Teatro Espetáculo: Pintor de Palavra:

Espetáculo de teatro nanico inspirado nas cartas

que Van Gogh enviou ao seu irmão Théo.

Horário: 18h45 – 1ª Sessão – Vagas: 15 (+18 anos)

Horário: 20h – 2ª Sessão – Vagas: 15 (+18 anos)

Local: Instituto Aldo Krieger – IAK (Rua Paes Leme, 63)

Domingo (30)

-Oficina de bordado Livre: Socializar por meio

de trabalho manual técnicas de bordados livres.

Horário: 8h às 11h – a partir de 12 anos

Local: Fundação Cultural de Brusque (Sala de Reuniões)

-Oficina de bordado Livre: Socializar por meio

de trabalho manual técnicas de bordados livres.

Horário: 13h às 18h – a partir de 12 anos

Local: Fundação Cultural de Brusque (Sala de Reuniões)

-Encerramento do Festival: Peça de Teatro

“A ilha deserta”.

Horário: 19h

Local: Clube Caça e Tiro Araújo Brusque