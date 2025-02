Festival de xadrez: FIP organiza evento com premiações em Brusque; saiba quando e como participar

A FIP irá promover um festival de xadrez no dia 22 de fevereiro em Brusque. O evento acontecerá das 13h às 17h30. Os jogos funcionarão com sistema suíço de cinco rodados, com premiação especial e troféus.

O valor da premiação será em vale-compras da FIP. Para se inscrever, basta preencher o formulário on-line. O valor da inscrição é R$ 25. As vagas são limitadas.

