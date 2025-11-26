Festival Delícias de Natal acontece neste fim de semana em Guabiruba; confira programação

O Festival Delícias de Natal acontece neste sábado, 29, e domingo, 30, em Guabiruba, como parte da programação oficial do Natal Mágico 2025. A edição deste ano reúne apresentações culturais, feira gastronômica, atrações para toda a família e o tradicional desfile oficial, que transforma o Centro da cidade em um cenário iluminado e festivo.

A estrutura do evento será montada em frente à prefeitura, com funcionamento estendido, espaços para alimentação e programação gratuita.

A partir de 15h do sábado, o público já poderá aproveitar a abertura do festival, com food trucks e expositores locais. Às 16h, sobe ao palco o espetáculo “Volto Logo: Traquitanas e Traquinagens da Palhaça Cachaça”, atração que promete divertir crianças e adultos.

Às 19h, acontece o desfile oficial “Natal Mágico de Guabiruba”, percorrendo a rua Brusque com a participação de sociedades, grupos culturais, associações e artistas locais. Ao término do desfile, o público retorna ao espaço do festival para o Show Natalino com o Grupo Passione, encerrando a noite com música e emoção.

A programação continua no domingo, a partir de 16h, com a apresentação do Terno de Reis “Camelos de Belém”, que traz o espírito natalino tradicional para o festival.

Às 20h, a noite termina com o show de Canto Daqui e Banda, celebrando músicas que valorizam a cultura local e regional.

Confira as alterações no trânsito:

29/11 (sexta-feira)

A rua Selma Debatin, ao lado da prefeitura, estará parcialmente bloqueada no trecho entre a prefeitura e a ponte.

30/11 (sábado)

O trecho da rua Brusque entre o semáforo e o Supermercado Carol será interditado a partir de 15h. O acesso local será feito pelas ruas José Júlio Schumacher (mão dupla), Francisco Debatin e 10 de Junho.

