Festival Gaiola Cross traz competições, show nacional e food trucks para Brusque

As famílias brusquenses terão um mega evento para acompanhar entre hoje e domingo. Com atrações para todos os gostos, o 2º Festival Gaiola Cross tem início esta noite, a partir 18h com a abertura do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco. Serão shows – entre eles, um nacional com a banda Detonautas Roque Clube -, competições com gaioleiros de todo o país, espaço comercial com marcas diversas e gastronomia com 15 food trucks.

O espetáculo principal, como não poderia deixar de ser, fica por conta do festival de gaiola cross indoor, que será realizado no terreno em frente ao pavilhão. Segundo Jhonatan Barbosa, diretor da agência Capital Promo, que organiza o evento, a expectativa é bater o recorde de gaioleiros participando em Brusque. “Sabemos que o maior número já registrado foi de 119 pilotos, e dessa vez pretendemos que 150 pessoas participem”, explica.

Barbosa revelou ainda a expectativa de público para os três dias de evento. “Fizemos algumas pesquisas e chegamos a um possível número de 30 mil pessoas. Vamos aproveitar bem o domingo do Dia dos Pais, que conta com muitas atrações que eles vão gostar”, completa.

Aumento na participação

Na primeira edição do festival, realizada em 2016, foram reunidos cerca de 60 pilotos. Desta vez, porém, o número aumentará significativamente. Segundo Barbosa, pilotos dos estados do Sul, São Paulo, Minas Gerais até mesmo Mato Grosso do Sul. “O número de participantes pode variar, porque embora tenhamos aberto para inscrições online, grande parte ainda prefere deixar para quando chegar aqui”, completa Barbosa.

Os gaioleiros se dividem em duas categorias, a Aspirado e a Turbo. A competição distribui valores em dinheiro até o 10º colocado em ambas as categorias. Até cinco gaiolas, o prêmio será de R$ 5 mil para dividir entre os pilotos. De 101 a 120, serão R$ 7,5 mil e acima de 120 serão R$ 10 mil em disputa.

Atrações alternativas

As atrações músicais mostram diversificação. Serão oito apresentações, de Mamonas Assassinas Cover até a dupla sertaneja Dany e Rafa. Para o Dia dos Pais, os eventos serão ainda mais voltados a família, com o stand-up comedy do Mané Darci e da Dete Pexera.

Os expositores comerciais, que ficam no espaço interno do pavilhão, também abrem um leque de opções. São mais de 70 estandes, com empresas de material esportivo, casa e decoração, moda e acessórios, produtos alimentícios entre outros.

No espaço gastronômico, serão 15 food trucks. Os carros de lanche venderão hamburgueres, comida mexicana, tapioca, crepes, churros e outros alimentos. “Vai ser um evento bem família. O pai vai gostar de ir na corrida, a mãe pode ir acompanhar os estandes, o filho vai no show de rock, enfim, não faltam opções para o divertimento”, completa.

Programação Gaiola Cross

Hoje – 11 de agosto (Entrada Gratuita)

18h Abertura do Pavilhão

19h Inicio Gaiola Cross Indoor

22h Encerramento

Amanhã – 12 de agosto

08h Abertura das bilheterias e confirmação das inscrições do Gaiola Cross Indoor

10h Abertura do Pavilhão e Inicio do Gaiola Cross Indoor

21h Encerramento Gaiola Cross Indoor

22h Encerramento Pavilhão

Domingo – 13 de Agosto

08h Abertura das bilheterias

09h Início do Gaiola Cross Indoor e abertura do Pavilhão

15h Final Gaiola Cross Indoor

18h Encerramento do Pavilhão

Programação de Shows

Sexta-feira – 11 de agosto

21h Morenas Azuis (Brusque)

22h AC/DC Cover

23h Fernando Deluqui (RPM)

01h Detonautas Roque Club

Sábado 12 de Agosto

21h Dj Isaack

22h Valentim

00h VOX 3 Os Alemalukos

02h Dany e Rafa

Domingo – 13 de agosto

14h Recreação Dia dos Pais

19h Stand-up Mané Darci

20h Stand-up Dete Pexera

21h Mamonas Assassinas Cover

22h Encerramento surpresa