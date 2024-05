Promovido pelo Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), com o apoio da Prefeitura de Brusque, acontece, nos dias 13 e 14 de julho, a 11ª edição do Festival Nacional da Cuca, no Pavilhão da Fenarreco.

Juntamente com a venda de cucas, o festival oferece o Concurso Cuca Nota 10. Com o tema “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã”, as inscrições já estão abertas e vão até o dia 20 de junho. Os interessados podem solicitar o formulário de inscrição via WhatsApp (47) 99129-9875 ou pelo e-mail [email protected].

Recheio de frutas

Para esta edição, os participantes devem preparar receitas de cuca com recheio de frutas. A consultora de Núcleos da ACIBr, Rose Debatin Civinski, destaca que o concurso terá um limite de 24 participantes, portanto, é importante que os interessados se inscrevam o quanto antes para garantir a vaga.

“Nossa expectativa é que as 24 inscrições sejam preenchidas rapidamente. As receitas devem ser de autoria de cada participante e o objetivo é que as cucas sejam mais alemãs. Por isso, não determinamos um recheio específico, apenas que contenham frutas”, explica.

Segundo ela, as receitas dos participantes selecionados serão avaliadas por jurados convidados, e as notas serão distribuídas de acordo com os critérios: massa, recheio, harmonia dos sabores, apresentação da cuca e boas práticas.

Concurso

O concurso terá início no dia 13 de julho, às 9h30, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, e será realizado em até três etapas. Serão premiadas as três melhores cucas, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no regulamento do concurso. O resultado será divulgado ao final do Festival Nacional da Cuca, em 14 de julho.

A coordenadora do Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da ACIBr, Emily Dognini, considera o concurso uma maneira de celebrar a culinária típica da região. “O concurso já se tornou uma tradição em nossa comunidade para celebrar não apenas a nossa cuca, mas também a criatividade e paixão dos participantes. Mal posso esperar para ver as criações deste ano e tornar esta edição ainda mais memorável e saborosa juntos”.

Leia também:

1. Idoso é encaminhado ao hospital após bater carro em poste, no Thomaz Coelho

2. Casa SC Decor, Temperô na Praça e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque

3. Sociedade Santos Dumont celebra 60 anos de história em Brusque

4. Prefeitura de Brusque equaciona déficit da previdência municipal

5. VÍDEO – Foragido da justiça de Mato Grosso do Sul é preso em Brusque

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: