Neste fim de semana Brusque será palco de evento gastronômico que já se consolidou. Começa amanhã, às 10h, e encerra no domingo, às 18h, a 4ª edição do Festival Nacional da Cuca – o Doce Sabor da Tradição Alemã.

O evento, promovido pela Prefeitura de Brusque e Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), ocorre no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof e deve atrair cerca de 10 mil pessoas.

Ao todo serão comercializados mais de 5 mil cucas de diversos sabores, desde as tradicionais até as gourmets. Nesta edição, 11 padarias associadas ao núcleo participam do festival. O evento conta com uma programação diversificada. Confira:

Concurso

Nesta edição tem continuidade o concurso A Cuca Nota 10 do Brasil, que recebeu a inscrição de 25 pessoas de Brusque, Guabiruba, Itajaí, Balneário Camboriú e Joinville. Por meio de quatro etapas eliminatórias durante todo festival, serão conhecidos os inscritos, que participarão da final.

As receitas serão avaliadas por um júri, que dará notas pela aparência, sabor, criatividade, viabilidade comercial e riqueza dos produtos. Os três primeiros colocados serão premiados com os valores de R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Mercado da Cuca

O público que prestigiar o evento poderá saborear um delicioso café colonial, que custa R$ 40 para adultos e R$ 20 para crianças até 8 anos. Também haverá a opção de um quarto de cuca com café, que será vendida por R$ 17. No Mercado da Cuca, a cuca tradicional será comercializada a R$ 20 e a cuca gourmet por R$ 25.

Oficina para crianças

Voltada para crianças com idade entre 4 e 10 anos, a Oficina da Cuca promove uma experiência gostosa aos pequenos. Em uma cozinha adaptada, eles aprenderão a fazer o doce, conhecendo os processos de produção, e ainda poderão levar o preparo para casa.

As inscrições são gratuitas e são realizadas durante o evento, sendo que haverá uma bateria no sábado e domingo de manhã para 24 crianças, e mais três à tarde nos dois dias para o mesmo número de crianças.

Aula show

Um aprendizado especial. Assim será a aula show com vencedora de programa Que Seja Doce, do GNT, a chef Sulaine Karine Meyer, vencedora do programa. Ela fará uma receita de cuca ao vivo, no domingo, a partir das 13h.

Feira de equipamentos e produtos

Empresas que produzem equipamentos e máquinas para panificadoras industriais irão expor durante o festival. Fornos e fogões são alguns dos itens que serão levados por empresas como a Irmãos Fischer, a Metvisa e a Bunge. A feira fica aberta durante os dois dias do evento.

Panificadoras participantes

Cafeteria e Panificadora Limoeiro

Mercado e Panificadora Danine

Moriá

Panificadora Ristow

Padaria e Confeitaria Sodepan

Panificadora Zen

Sassipan Panificadora e Confeitaria

Theichmann Comercio Varejista de Pães e Doces

Sol Panificadora e Confeitaria

Carolina Josefina Boutique de Pães

Padaria e Confeitaria Guabiruba

Programação

Sábado, 8 de julho

10h: 1ª Eliminatória – Concurso

11h: Cerimônia de abertur

12h: Almoço com música ao vivo

13h: 2ª Eliminatória – Concurso

15h30: 3ª Eliminatória – Concurso

19h30: Encerramento do concurso com música ao vivo

21h: Apresentação dos nomes dos finalistas

22h: Encerramento – Mercado da Cuca

Domingo, 9 de julho

10h: 1ª Etapa final – Concurso

12h: Almoço

13h: Aula show com a chef Sulaine Karine Meyer (ganhadora do Que Seja Doce 2016, do canal GNT)

14h30: 2ª Etapa final – Concurso (7 finalistas)

15h: Música ao vivo

17h30: Premiação

18h: Encerramento do evento