Premiações são ótimas para seus indicados e melhores ainda para seus ganhadores, mas não deixam de ter várias vantagens para nós, os que estamos do outro lado da telinha. Além da torcida, das apostas e do espetáculo em si, o esquenta das cerimônias traz uma excelente chance para que a gente corra atrás do atraso, para ter mais conhecimento sobre os produtos pop indicados aos prêmios.

Isso tudo a propósito do Emmy, que vai acontecer no dia 17 de setembro. Ou seja, dá tempo justinho para completar o fazer algumas maratoninhas e ficar em dia com a lista de melhores do ano na TV. Vamos nos concentrar nos destaques!

Entre as sete melhores séries dramáticas que concorrem ao Emmy, quatro são hits da Netflix. Ou seja, está na hora de ficar em dia com o spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul (em sua terceira temporada) e de mergulhar a fundo nas cinco temporadas de House of Cards. Quem não parou ano passado para ver a deliciosa série biográfica The Crown, que conta a trajetória da jovem rainha Elizabeth, com atuações unca menos que brilhantes. E… vamos lá, se você não viu ainda Stranger Things, o que está esperando? A estreia da segunda temporada está marcada para 27 de outubro, sabia?

A HBO também está nessa lista, com recorde de indicações: 22 para Westworld. As outras duas indicadas exigem trabalho e paciência: This Is Us estreia só em agosto, no Fox Life. E a imperdível The Handmaid’s Tale só está disponível no serviço de streaming Hulu – e nos melhores blogs do gênero, é claro.

Até setembro, ainda dá tempo de correr atrás das minisséries que concorrem ao Emmy: a imperdível Big Little Lies (HBO), Feud: Bette and Joan e Fargo (ambas FX), Genius (NatGeo) e a menos cotada The Night Of (também HBO).

Grude na TV!