Neste domingo, 7, a Paróquia São Luís Gonzaga transmitiu a missa de canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo millennial. O momento de fé iniciou com a oração do Santo Terço, em união com o Vaticano, e seguiu com a transmissão da missa, presidida pelo Papa Leão XIV, que culminou na canonização de São Carlo Acutis.

“Com certeza, hoje foi um dia muito marcante na vida da Igreja e para os jovens que buscam seguir os passos de Jesus. A ligação de Brusque com Carlo iniciou em 2021, com o padre Thiago Araújo, que hoje está em Roma acompanhando a canonização. Nós costumamos dizer que não escolhemos ser devotos de Carlo; foi ele quem nos escolheu. Aqui, essa devoção se difundiu não só entre os jovens, mas também entre as famílias. Pessoas de todas as idades têm um carinho por São Carlo”, disse o vigário da paróquia, padre Rodrigo Tascheck.

Ele destacou que o momento foi muito aguardado e representa um exemplo inspirador para os jovens, mostrando que é possível viver em busca da santidade. “Carlo buscou servir a Deus em tudo, principalmente nas coisas simples, como a missa diária, a oração do Santo Terço, a vida sacramental e ajudando os mais necessitados. Numa vida simples, austera e de purificação, ele encontrou o essencial. Carlo dizia que seu projeto de vida era estar sempre unido a Jesus. Celebrar sua canonização é reconhecer que, com a graça de Deus, a santidade é possível”.

Padre Rodrigo lembrou que muitos jovens, a exemplo de São Carlo, buscam diariamente alcançar a santidade. “A Eucaristia é a nossa autoestrada para o céu; basta seguir esse caminho. Por isso, hoje me emociono vendo a luta de tantos jovens, buscando e vivendo essa santidade, a exemplo de Carlo Acutis e de São Frassati, que também foi canonizado. Hoje é um dia para louvar muito a Deus, porque a história está acontecendo diante de nossos olhos”.

Primeira missa invocando São Carlo Acutis

A missa das 7h, na matriz São Luís Gonzaga, também foi especial. A celebração, presidida pelo padre Rodrigo, foi a primeira em que o sacerdote e os fiéis invocaram São Carlo Acutis.

“Logo após a transmissão, seguimos em procissão até a matriz para, pela primeira vez, celebrarmos nesta igreja onde muitas vezes realizamos a novena do Beato Carlo Acutis e o invocamos como santo da Igreja. A solenidade aconteceu no dia dedicado ao Senhor, mas também louvamos a Deus por São Carlo. Ainda recitamos pela primeira vez a Ladainha em sua honra e, no final, tivemos a bênção solene pela imposição da relíquia de primeiro grau deste que agora é santo”.

Emoção e devoção

Os presentes no auditório da igreja matriz viveram momentos de grande emoção; alguns não conseguiram conter as lágrimas de alegria. Dione de Amaral, integrante do grupo “Amigos do Carlo Acutis” há cerca de cinco anos, compartilhou que a canonização era muito aguardada.

“Nos reunimos há mais de cinco anos difundindo a devoção a Carlo. Criamos amizades, partilhamos momentos, novenas, realizamos retiros com os jovens e esperávamos com grande entusiasmo a canonização. A transmissão no auditório despertou interesse em muitas pessoas da comunidade. Como devoto, acompanhei todo o processo e me emocionei muito ao ouvir o Papa chamar São Carlo Acutis. Durante a missa, nas invocações, ao invés de ‘beato’, agora dizemos ‘santo’. É uma emoção enorme que toca meu coração. Creio que, a partir de hoje, vários jovens vão se aproximar mais da Igreja”, contou.

Marizete Tomio de Pinho, também integrante do grupo, afirmou que a experiência foi indescritível. “Participo do grupo Amigos do Carlo há quatro anos e já recebi grandes bênçãos em minha vida por meio dele. Meu pai estava em uma situação difícil e, graças a Carlo, hoje ele está bem. O sentimento que tive hoje é inexplicável, uma alegria tão grande que me emociono só em falar”.

Luise Inês Erthal conheceu Carlo por meio de uma missa devocional na matriz São Luís Gonzaga, que despertou seu interesse em conhecer melhor o então beato. “Vi o quadro dele e pensei: ‘quem é esse cara?’. Pesquisei sobre sua vida e, depois de um tempo, fui chamada para servir no primeiro retiro Carlo Acutis, e foi ali que ele me conquistou. Comecei a participar das missas devocionais e, quando foi marcada a primeira data de canonização que foi adiada devido à morte do Papa Francisco, em abril participei da peregrinação. Queria estar lá novamente, mas participei do momento no auditório. Só de ver o telão com a transmissão e todas aquelas pessoas lotando a Praça de São Pedro, já comecei a chorar. Quando o Papa disse ‘São Carlo Acutis’, não aguentei a emoção; era algo que esperávamos há muito tempo. Foi realmente emocionante”.

