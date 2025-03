Fiesc e Acibr promovem palestra gratuita sobre Imposto de Renda em Brusque em abril

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) e a Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) promovem, no dia 1º de abril, palestra gratuita sobre o direcionamento do imposto de renda a projetos sociais. O evento será no Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb), na rua Pedro Werner, 180, Centro, às 14h. Terá participação da Receita Federal e dos conselhos municipais da criança, adolescente e idoso.

Até 3% do valor devido podem ser destinados aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, e outros 3% aos Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa.

Estes fundos financiam projetos que promovem e protegem os direitos de crianças, adolescentes e pessoas idosas. Eles existem em quase todos os municípios catarinenses.

Quem faz o direcionamento não paga mais imposto, não tem mais risco de cair na malha fina e não tem a restituição diminuída.

Em Santa Catarina, cerca de R$ 490 milhões poderiam ser investidos em projetos sociais se todo contribuinte fizesse o aporte. “A Fiesc estimula o direcionamento porque entender que o ato faz o dinheiro do imposto circular em Santa Catarina, fortalecendo as cidades e contribuindo para desenvolvimento de todos”, diz a entidade.

A entidade tem dois programas para ajudar projetos sociais: o Fundo Social, que o ano inteiro estimula empresas a fazer o aporte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica nestes projetos; e o Elabora Social, que promove eventos e reúne no mesmo local empresas que querem aportar e organizações sociais com projetos compatíveis com as leis de incentivo fiscal.

