Fiesc, Sesi e Senai de Brusque arrecadam doações para moradores do Rio Grande do Sul

A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) da regional de Brusque, assim como o Senai e o Sesi, estão unindo esforços para levar doações aos moradores do Rio Grande do Sul, que passam por uma das piores catástrofes já registradas no estado.

As instituições pedem principalmente a doação de água potável, artigos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Os produtos podem ser entregues até o dia 17 de maio, no ginásio Centro Esportivo Sesi, situado na Rodovia Antônio Heil, 23, no bairro Santa Terezinha, em Brusque.

As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 6h15 às 21h. Outras informações sobre as doações podem ser obtidas pelo telefone (47) 3251-8829.

