Figueira e Ourífico vão à final do Amador de Botuverá pelo segundo ano seguido

A final do Campeonato Amador de Futebol de Botuverá 2025 está definida, com os mesmos protagonistas de 2024, Figueira e Ourífico.

Atual campeão, o Ourífico venceu o Gabiroba na semifinal por 3 a 2, no sábado, 1º, jogando em casa. Silas fez os três da equipe mandante no primeiro tempo, enquanto Nathan (que depois foi expulso) e Gabriel descontaram no segundo.

Já no domingo, o Figueira, vice-campeão das duas últimas edições do campeonato, bateu Los Bandoleiros por 2 a 0, conseguindo uma revanche em grande estilo contra o rival, que havia goleado por 7 a 1 na primeira fase da competição. Jeimes e Flavinho marcaram os gols do duelo, que teve quatro expulsões.

A final

A decisão acontece em jogo único no sábado, 8, às 15h, no Campo do Ribeirão do Ouro. Em 2024, a final foi em dois jogos. O Ourífico perdeu o primeiro por 4 a 1, venceu o segundo por 5 a 2 e depois foi campeão nos pênaltis.

