Figueira vence Ourífico nos pênaltis e é campeão do Amador de Botuverá

Na reedição da final de 2024, o Figueira conseguiu a revanche e bateu o Ourífico nos pênaltis na casa do rival, no bairro Ribeirão do Ouro, na final do Campeonato de Futebol Amador de Botuverá neste sábado, 8.

Silas abriu o placar para o Ourífico e Renato empatou para o Figueira. Após o empate por 1 a 1 no tempo normal, o time do Lageado Alto venceu por 3 a 2 nos pênaltis. Foi o sétimo título da equipe, que vinha de dois vices, o primeiro desde 2019.

Apesar do vice-campeonato, o Ourífico encerra o campeonato invicto — terminou a primeira fase em primeiro lugar e, no total, venceu seis e empatou duas (ambas contra o Figueira).

Tudo igual

O jogo contou com uma boa presença de público, que lotou os arredores do campo. O Ourífico, que defendia o título e jogava dentro de casa, teve a primeira chance aos 9. O artilheiro Silas arriscou da entrada da área e mandou no canto direito, mas Carlos pegou em dois tempos.

A primeira metade da etapa inicial foi de poucas chances e muitas paralisações para atendimentos devido a divididas fortes. O jogo começou a engrenar a partir dos 23, com chances para os dois lados. Em sua primeira jogada após entrar no jogo no lugar de Cleber, Leal recebeu de Flavinho pelo lado direito da área e bateu cruzado, com perigo à direita do gol do Ourífico.

Quatro minutos depois, Jeimes arriscou de longe em cobrança de falta, mas Cuchi segurou tranquilo. O Ourífico voltou a assustar aos 28. Silas bateu falta lateral e Diego raspou de cabeça, mandando perto do gol. Dois minutos depois, após confusão da defesa do Figueira, Romario limpou a defesa e chutou forte, mas o goleiro defendeu.

Na bola parada, o Figueira por pouco não abriu o placar. Aos 30, Lang, mesmo puxado pela camisa, conseguiu cabecear em cobrança de escanteio, mas mandou à direita.

Quem conseguiu abrir o placar, porém, foi o Ourífico. Aos 38, após cruzamento do Romario, Silas raspou e bola morreu no gol. Foi o 16º gol do camisa 10 no campeonato. O time da casa por pouco não ampliou aos 44, em cabeça de Diego, que parou no goleiro.

Atrás do placar, o Figueira voltou para o segundo tempo com mais iniciativa. Aos 4, Jeimes cruzou e, após bate-rebate, Tiago cabeceou, mas Cuchi pegou. Já seis minutos depois, Jeimes decidiu arriscar de longe e parou em defesa de manchete do goleiro rival.

O Ourífico teve uma boa chance de ampliar aos 15. Silas recebeu pela esquerda, fez a jogada individual e chutou cruzado, mas Romario não alcançou. Três minutos depois, veio o gol do Figueira. Flavinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Renato fazer, de peixinho: 1 a 1.

Mesmo após o empate, o Figueira seguiu sendo o time mais perigoso. Aos 22, Jeimes pegou o rebote e mandou perto do gol, à esquerda. Dois minutos depois, Cuchi salvou cabeçada de Pereira.

Na reta final, o ritmo do jogo diminuiu, mas o Ourífico por pouco não marcou no último lance do tempo regulamentar. Após uma longa parada, Silas lançou e Nicolas desviou, mas a bola passou raspando a trave. Muita gente viu a bola dentro do gol.

Carlos e travessão decidem para o Figueira

Assim como em 2024, a decisão foi para os pênaltis. O Figueira começou batendo, com Lang, que chutou por cima. Na sequência, Maicon, que entrou para bater pênalti, fez deslocando o goleiro. Pedrinho marcou o primeiro para o time alvinegro e, na sequência, André perdeu a primeira para a equipe do Ribeirão do Ouro, parando no goleiro Carlos.

Leal, para o Figueira, e Diego do Ourífico (mesmo com desvio do goleiro Carlos), marcaram na sequência.

Na sequência, Maycon, do Figueira, deslocou o goleiro, mas bateu a direita do gol. Nicolas teve a chance de recolocar o Ourífico na frente, mas Carlos pegou outra vez.

Na quinta cobrança, Flavinho tirou do goleiro e mandou no ângulo esquerdo para jogar a pressão para o outro lado. O artilheiro Silas foi para a bola para o Ourífico, mas acabou escorregando e a bola foi no travessão, causando a explosão do time e da torcida do Figueira, que voltou a comemorar um título após seis anos.

Premiação

Campeão: Figueira

Vice-campeão: Ourífico

Terceiro lugar: Los Bandoleiros

Quarto lugar: Gabiroba

Destaque da final: Carlos (Figueira)

Artilheiro: Silas (Ourífico)

Goleiro menos vazado: Cuchi (Ourífico)

