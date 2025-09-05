O Figueirense continua em mais uma temporada insossa, com uma Série C na qual esteve muito mais perto do rebaixamento do que da segunda fase. A recuperação que deu esperanças ao torcedor na reta final do Brasileiro terminou com a 14ª posição, e o treinador Elio Sizenando cumpriu o que foi acordado. Voltou ao Capivariano-SP após empréstimo ao alvinegro, que ficou sem técnico e só com a Copa SC pela frente.

O auxiliar Henrique Lima, que chegou com Sizenando, acertou sua permanência e é o novo auxiliar permanente do Figueirense. Contudo, até o fechamento desta matéria, não foi contratado nenhum treinador para comandar a equipe na Série C. Lucas Isotton, que fez grande campanha na Série D com o Mixto-MT, despertou o interesse da diretoria, mas ele permanecerá em Cuiabá.

Não foram anunciados reforços para a Copa SC. Os volantes Jhony Douglas e Ramon Vinicius foram para Botafogo-SP e Paysandu, respectivamente, enquanto o zagueiro Lucas Dias foi emprestado ao Criciúma.



Figueirense Futebol Clube

Florianópolis

Fundação: 12 de junho de 1921

Estádio: Orlando Scarpelli (próprio)

Diretor-executivo (da SAF): Rafael Franzoni

Técnico: Henrique Lima (auxiliar permanente)

Títulos: 18 Catarinense (1932, 1935, 1936, 1937, 1939, 1941, 1972, 1974, 1994, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2014, 2015 e 2018), 2 Recopa Catarinense (2019 e 2022) e 3 Copa SC (1990, 1996 e 2021).

Material esportivo: Volt

Catarinense 2025: 7º

Campeonato Brasileiro 2025: Série C (14º)

Copa SC 2024: 5º

Foto: Felipe Augusto comemora gol contra o Floresta na Série C | Patrick Floriani/Figueirense FC

