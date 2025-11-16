Figueirense de Waguinho Dias atropela JEC fora de casa e fica próximo do título da Copa Santa Catarina

O Figueirense está próximo de conquistar a Copa Santa Catarina. O time do técnico Waguinho Dias, campeão da Série D 2019 com o Brusque, goleou o Joinville por 4 a 1 fora de casa, neste domingo, 16, no jogo de ida da final da competição.

O primeiro gol foi marcado aos 21 minutos por Marlyson, após falha do goleiro do JEC. O Figueirense ampliou aos 21 do segundo tempo, novamente com Marlyson. O Furacão do Estreito chegou a abrir 3 a 0 com Felipe Augusto, logo em seguida, aos 23.

Juninho diminuiu o placar para o JEC nos acréscimos, após receber a bola na entrada da pequena área. Porém, ainda deu tempo para o Figueirense marcar o quarto com Natan Alves.

Próximo jogo

O jogo de volta da final, que definirá o campeão da Copa Santa Catarina 2025, acontecerá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no domingo, 23, às 16h. O time do técnico Waguinho Dias pode até perder por 2 a 0 que, mesmo assim, será campeão.

Campanha de Brusque e Renaux

A Copa Santa Catarina se encaminha para o fim. Neste ano, o Brusque e o Carlos Renaux deixaram a competição na primeira fase. As equipes terminaram em 3º lugar nos grupos B e C, respectivamente. Confira as campanhas:

Brusque (3º lugar do Grupo B):

1ª rodada: Brusque 1 x 2 Santa Catarina

2ª rodada: Chapecoense 0 x 0 Brusque

3ª rodada: Concórdia 2 x 1 Brusque

4ª rodada: Brusque 2 x 0 Concórdia

5ª rodada: Brusque 1 x 1 Chapecoense

6ª rodada: Santa Catarina 1 x 0 Brusque

Carlos Renaux (3º lugar do Grupo C):

1ª rodada: Nação 0 x 0 Carlos Renaux

2ª rodada: Carlos Renaux 2 x 2 BEC

3ª rodada: JEC 4 x 2 Carlos Renaux

4ª rodada: Carlos Renaux 2 x 0 JEC

5ª rodada: BEC 2 x 1 Carlos Renaux

6ª rodada: Carlos Renaux 1 x 1 Nação