Figueirense é campeão da Copa Santa Catarina 2025
Após goleada no jogo de ida, Figueirense vence segunda partida contra JEC e levanta título em casa
Após goleada no jogo de ida, Figueirense vence segunda partida contra JEC e levanta título em casa
O Figueirense venceu o Joinville por 2 a 1 neste domingo, 23, e foi campeão da Copa Santa Catarina 2025. A vitória no jogo de ida da final por 4 a 1 deu ao Figueirense uma ampla vantagem para levantar o título no estádio Orlando Scarpelli.
O Blumenau Esporte Clube (BEC) terminou na terceira posição, e o Marcílio Dias, em quarto. Brusque e Carlos Renaux foram eliminados na primeira fase, assim como Camboriú e Barra.
O Furacão do Estreito conquistou o título sob comando do técnico Waguinho Dias, ex-Brusque e Marcílio Dias. O treinador foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro de 2019 pelo Brusque.
O JEC abriu o placar no jogo de volta da final aos 23 minutos, buscando reverter a goleada da primeira partida. Após falha da defesa do Figueirense, os visitantes conseguiram trocar passes. A bola sobrou para Brazion, que chutou e o goleiro defendeu. No rebote, Eduardo colocou a bola na rede.
Aos 20 minutos do segundo tempo, a defesa do JEC falhou na tentativa de tirar a bola da grande área, que caiu nos pés de Felipe. O camisa 11 do Figueirense chutou de longe. A bola desviou no meio do caminho e terminou no gol. Jogo empatado.
A virada do Furacão veio aos 37 minutos. Em jogada rápida, Reifit, que começou no banco de reservas, recebeu a bola e chutou de primeira, sem chances de defesa. Com o agregado em 6 a 2, a torcida do Figueirense passou a gritar “é campeão” no Scarpelli.
Primeira fase
1ª rodada: Figueirense 5 x 0 Avaí
2ª rodada: Marcílio Dias 1 x 2 Figueirense
3ª rodada: Figueirense 2 x 1 Barra
4ª rodada: Barra 1 x 4 Figueirense
5ª rodada: Figueirense 2 x 2 Marcílio Dias
6ª rodada: Avaí 1 x 1 Figueirense
Quartas de final
Chapecoense 2 x 1 Figueirense (ida)
Figueirense 2 x 0 Chapecoense (volta)
Semifinal
Figueirense 3 x 0 Marcílio Dias (ida)
Marcílio Dias 2 x 1 Figueirense (volta)
Final
Joinville 1 x 4 Figueirense (ida)
Figueirense 2 x 1 Joinville (volta)