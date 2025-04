O Figueirense fez uma campanha mediana no Catarinense 2025. Comemorou vitória em clássico contra o Avaí e caiu de pé no estadual, eliminado nos pênaltis pelo arquirrival, que se sagraria campeão. O grande problema às vésperas da Série C fica fora de campo.

O clube atrasou a primeira parcela da recuperação judicial, que é uma grande renegociação e parcelamento de dívidas com seus credores. Alguns dos credores chegaram a pedir a falência, mas uma liminar obtida pelo Figueirense prorrogou o prazo para pagamento.

Enquanto isso, o time segue trabalhando sob o comando do técnico Thiago Carvalho para buscar um acesso importante. O Furacão do Estreito foi rebaixado à Série C em 2020 e permanece nela desde então. Em 2022, viu o acesso escapar na última rodada. Em 2023, escapou do rebaixamento por pouco.

Destaques



Marlyson: obteve maior destaque com os três gols na vitória por 4 a 1 sobre o Concórdia, no Orlando Scarpelli. O atacante notou cinco gols e duas assistências no Catarinense.



Nicolas: aos 23 anos, o atacante foi ganhando espaço até conseguir a titularidade, em meio ao estadual. Tem cinco gols e uma assistência.



Gabriel Santiago: começou bem a temporada, com três gols e uma assistência em nove jogos. Um dos gols foi justamente o da vitória sobre o Avaí, na primeira fase do Catarinense. Contudo, perdeu a reta final do estadual por conta de lesão muscular. Deve estar apto para a Série C.

Chegaram: Lucas Dias (zagueiro – Al Muharraq-BAH), Flávio (meia – Inter de Limeira-SP), Renan (atacante – Santa Catarina) e Igo Gabriel (goleiro – Inter de Limeira)

Saíram: Ruan Carneiro (goleiro – Juventude) e Camilo (meia – Botafogo-PB)



Figueirense Futebol Clube

Florianópolis (SC)

Fundação: 12 de junho de 1921

Estádio: Orlando Scarpelli (próprio) – 19.584 lugares

Presidente (diretor-executivo da SAF): Enrico Ambrogini

Técnico: Thiago Carvalho

Material esportivo: Volt

Principais títulos: 18 estaduais (1932, 1935, 1936, 1937, 1939, 1941, 1972, 1974, 1994, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2014, 2015 e 2018)

Vs. Brusque: 73J, 32V, 19E, 22D, 88GC, 104GP

Copa do Brasil: não disputa em 2025

Catarinense: 7º (eliminado nas quartas de final pelo Avaí)

Ex-Brusque: Rodrigo

Foto: Felipe Augusto causou ótima impressão nas quartas de final do Catarinense | Patrick Floriani/Figueirense FC

Fotos destaques: Patrick Floriani/Figueirense FC

