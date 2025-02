O confronto Figueirense x Brusque começa às 20h desta quarta-feira, 5, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. É um jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Catarinense.



A partida tem transmissão da FCF TV no YouTube.

As duas equipes estão empatadas em nove pontos e tentam se aproximar do topo da tabela: o Figueirense começa a rodada na terceira posição, com saldo de gols superior ao do Brusque, quinto colocado. Enquanto o quadricolor venceu o Barra em casa por 2 a 0 na rodada anterior, o alvinegro empatou em 2 a 2 com o Santa Catarina em Rio do Sul.

Figueirense x Brusque em tempo real

Acompanhe esta partida do Catarinense com a descrição dos lances em tempo real

Retrospecto

Brusque e Figueirense não se enfrentam no Orlando Scarpelli desde 15 de março de 2020. Naquela ocasião, começando com time reserva, o quadricolor perdeu por 1 a 0, gol de Marquinho aos 43 do segundo tempo. Desde então, foram cinco jogos com o Brusque mandante, com uma vitória para cada lado e três empates.

A última vitória quadricolor no Scarpelli foi em 4 de novembro de 2018: 2 a 1 sobre o time B do Figueirense, pela semifinal da Copa SC. Sobre o time principal, o triunfo mais recente foi na estreia do Catarinense 2017: 2 a 1 de virada, em 28 de janeiro.

72 jogos oficiais

22 vitórias do Brusque

19 empates

31 vitórias do Figueirense

88 gols do Brusque

103 gols do Figueirense

