Figura folclórica de Guabiruba, ex-vereador Mão de Onça é homenageado com nome de praça no Aymoré

Uma praça foi inaugurada em Guabiruba neste sábado, 14. O espaço leva o nome do ex-vereador Genésio Gums, popular Mão de Onça, figura folclórica da cidade.

A praça fica localizada na rua Alberto Reichert, no bairro Aymoré. Marcaram presença na inauguração o prefeito Valmir Zirke (PP), o vice-prefeito Cledson Kormann (PSD), o presidente da Câmara, Xande Pereira (PP), e outros vereadores, além de familiares de Mão de Onça.

No local, há um busto do ex-vereador.

Quem foi Mão de Onça

Genésio levava o apelido de Mão de Onça pelas suas grandes mãos. Na década de 1960, foi goleiro do time amador do Aymoré. As piadas do ex-vereador são lembradas até hoje por quem conviveu com ele e até por quem nem o conheceu pessoalmente.

Algumas histórias e anedotas são verídicas, pois foram testemunhadas por amigos e familiares, e outras têm origem incerta, mas foram atribuídas ao Mão com passar dos anos e ajudaram a torná-lo uma das figuras folclóricas mais engraçadas de Guabiruba.

Ele foi vereador entre 1989 e 1993, motorista de ambulância, taxista, delegado e vendedor de carros.