Filha de empresário blumenauense morre em acidente de carro no Mato Grosso do Sul

A filha do empresário Carlos Alberto Flores Ross, dono da emissora de rádio CBN Blumenau, Ariane Renovato Ross, de 40 anos, morreu em um acidente de carro neste domingo, 24, na BR-267, em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Além dela, o marido, Ivan Gonçalves Teixeira de Lima, de 45 anos, também faleceu na ocasião.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Ariane dirigia um veículo, um Nissan Tiida, mas perdeu o controle, fazendo com que o veículo saísse da pista, capotando e colidindo contra uma árvore. Ela e o marido ficaram presos às ferragens, sendo atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros.

O velório de Ariane e Ivan acontecendo nesta manhã de segunda-feira, 25. O sepultamento deve ocorrer no período da tarde. Até o momento não há informações sobre o local das cerimônias.

