Filha de proprietário conta detalhes de incêndio que danificou carro em no Guarani, em Brusque

A filha do proprietário do carro que pegou fogo no bairro Guarani na tarde de domingo, 27, em Brusque, contou detalhes sobre o momento do incêndio. O fato ocorreu na garagem da residência, na rua Frederico Petrusky, por volta das 15h30.

Conforme a mulher, o fogo começou cerca de 30 minutos após os pais retornarem do mercado. Logo que as chamas surgiram, outros moradores que perceberam a situação acionaram vizinhos com mangueiras para apagar o fogo.

Segundo a familiar, o carro, um Volkswagen Tiguan, era utilizado todos os dias e não tinha problemas aparentes. O veículo foi atingido pelo fogo na parte frontal.

A filha informou à reportagem que ninguém ficou ferido e que não houve danos na residência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local cerca de 40 minutos após serem chamados. Conforme a equipe de Guabiruba, que atendeu o caso, foram utilizados cerca de 400 litros de água do caminhão.

