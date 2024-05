Filha mata a mãe com golpes de faca em Ascurra

Uma mulher, que não teve a idade revelada, é suspeita de ter assassinado a própria mãe, de 61 anos, com golpes de faca em Ascurra, no Vale do Itajaí, nesta terça-feira, 21. O Arcanjo-03 foi acionado por volta das 12h30.

De acordo com a equipe do Arcanjo, a vítima sofreu ferimentos de arma branca, que seria uma faca. O Samu e o Corpo de Bombeiros Voluntários (CBVU) também estiveram no local. O Arcanjo tentou por 40 minutos realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar, porém não obteve sucesso.

A Polícia Civil confirmou o caso à reportagem de O Município. A filha foi encaminhada para a delegacia sob custódia. As identidades das duas não foram reveladas, assim como mais informações sobre o crime.

Leia também:

1. Família pede ajuda para arrumar teto e telhado de casa no Cerâmica Reis

2. Homem que invadiu residência no Jardim Maluche justifica atitude

3. Jovem é atropelada por carro enquanto atravessava faixa de pedestre no Centro de Brusque

4. Cadela é morta em rua com histórico de casos de envenenamento, na Cerâmica Reis

5. “Ensinou muita coisa”: amigos se despedem de morador de Guabiruba que morreu em acidente em SP

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: