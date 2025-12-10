Filha vai até o trabalho da mãe para agredi-la em Brusque
Caso aconteceu nesta quarta-feira
Uma jovem de 20 anos foi até o local de trabalho da mãe para agredi-la na tarde desta quarta-feira, 10. O caso ocorreu por volta das 12h45.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no bairro Dom Joaquim e conversou com a vítima, de 49 anos. Conforme relato, durante a agressão, o namorado da jovem, também de 20 anos, impediu que testemunhas ajudassem a mulher.
O casal foi localizado em casa durante buscas realizadas pela PM. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia.
