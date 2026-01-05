Filho ameaça matar os pais idosos após ser questionado por trocar ferramentas por drogas em Blumenau

Um homem de 37 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil na manhã desta segunda-feira, 5, após ameaçar matar os próprios pais, um casal de 71 e 72 anos, no bairro Fortaleza, em Blumenau. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 11h, na rua Miguel Arcângelo Longhi.

De acordo com a PM, o homem estaria fazendo uso de drogas e teria se exaltado após ser questionado pelos pais sobre o desaparecimento de algumas ferramentas, que ele teria pego da residência e trocado por entorpecentes.

Ainda segundo o relato das vítimas, o filho, que cumpre regime semiaberto, passou a proferir ameaças de morte contra o casal caso a Polícia Militar fosse acionada. Os pais afirmaram que esse tipo de comportamento tem sido recorrente.

Diante da decisão de registrar a ocorrência, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.