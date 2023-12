Filho de 11 anos encontra mãe morta em Joinville; marido é suspeito

Na manhã desta quarta-feira, 13, uma criança de 11 anos encontrou a mãe morta em casa, na rua José Celino Dias, 23, no bairro Espinheiros, em Joinville. A mulher teria sido morta a pancadas pelo marido na noite de terça-feira, 12.

Segundo a Polícia Militar, a filha mais velha da mulher mora no apartamento de cima e foi chamada pelo meio-irmão mais novo nesta quarta-feira. Como são venezuelanos, o menino não fala português e pediu ajuda da irmã para lidar com a situação.

Conforme a criança relatou para a meia-irmã, na noite anterior, o pai dele trancou a casa com a mãe, a irmã mais nova, com cerca de 4 anos, e ele dentro. O homem ainda teria informado ao menino que mataria a mãe, mas proibiu o menino de entrar no quarto.

Ao relatar o caso para a meia-irmã, a criança fez gestos da agressão e os em que a mãe levou as pancadas. Ele ainda relatou que não viu o pai sair de casa, mas que estranhou que a mãe não saiu para trabalhar de manhã e foi até o quarto.

Quando o Corpo de Bombeiros Voluntários chegou no local, a mulher já apresentava rigidez, indicando que estava morta há mais de sies horas.

Histórico de agressões

Conforme a filha mais velha da vítima, na noite anterior ela estava na casa da mãe enquanto ela já dormia. Quando o pai das crianças chegou do trabalho, por volta das 23h, ela deixou os irmãos com ele e subiu para o apartamento em que mora com o marido.

Diferente de outras noites em que ela ouvia barulhos de brigas, a madrugada teria sido silenciosa. De acordo com a PM, a filha acredita que o homem matou a vítima enquanto ela dormia.

O caso

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para constatar a causa da morte. O caso de feminicídio deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Joinville.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: