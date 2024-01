Filho do governador Jorginho Mello diz ter desistido de assumir como secretário da Casa Civil

O filho do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), desistiu de assumir o cargo de secretário de Estado da Casa Civil. Filipe Mello publicou nas redes sociais uma nota explicando a decisão nesta terça-feira, 9.

Na nota, Filipe diz que estava em reunião com o governador durante a tarde desta terça-feira, 9, quando concluiu que continuaria auxiliando o Governo do Estado da “maneira como faço hoje, sem cargo no Governo”.

“Quem nos conhece sabe da relação que temos e sabe que não preciso de emprego. Minha vida está solidificada na advocacia, profissão pela qual sou apaixonado e exerço na sua plenitude”, relatou o filho do governador.

Decisão veio após o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) autorizar a nomeação do advogado, que foi confirmada nesta segunda-feira, 8. Filipe finaliza a nota relatando que está feliz pelos elogios aos seu currículo e capacidade técnica e que, “o defeito é biológico, é ser filho”.

