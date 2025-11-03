Filhos de Glória Zen veem 50 anos de carreira da mãe em O Município como exemplo: “ela ama o que faz”

Elaine e Rafael, filhos de Glória Zen, foram criados dentro do jornal O Município. As duas gestações da mãe, que completa 50 anos de carreira na mesma empresa, ocorreram depois de ingressar como funcionária do jornal, em 1975.

O caçula Rafael, que hoje vive no Canadá, conta que, quando criança, guardava na memória apenas dois telefones: de casa e do jornal O Município. Elaine, a primeira filha de Glória, chegou a trabalhar junto com a mãe na empresa, como secretária.

“Glória e O Município são inseparáveis”, garante Rafael. Ele entende que completar 50 anos de carreira em uma mesma empresa é algo raro. “É muito bonito ter este exemplo em casa, de alguém que se reinventa o tempo todo, que não deixa o ânimo estagnar”.

O ato de se reinventar para seguir ativa também é destacado por Elaine, que reconhece a resiliência da mãe. A filha seguiu os passos de Glória. Hoje, ela é empresária e tem o próprio negócio em Balneário Camboriú, mas passou por longas carreiras em empresas.

“A trajetória dela é uma jornada de amor, dedicação e de comprometimento com as diversas fases que a empresa já passou. Foram superações de cada mudança e para continuar firme”, afirma Elaine.

Glória trata os colegas de trabalho como se fossem da própria família, e ensinou aos filhos a importância de ter olhar sensível às pessoas. Rafael considera que, para Glória, os funcionários do jornal são “uma segunda família”, como define.

“Sempre foi uma mãe que demonstrou muita seriedade com o trabalho, que demonstrou que era algo que precisava de dedicação. Orientava sempre ser uma pessoa confiável e doce, que gostasse em trabalhar em grupo”.

O olhar ao lado humano por parte de Glória se transforma em atitudes práticas. Às vezes, Glória leva à empresa os tradicionais chineques para que os colegas possam desfrutar nos períodos de intervalo durante o dia. A avaliação sobre o sabor sempre é positiva.

Quando, um dia, Glória não trabalhar mais em O Município, deixará boas memórias. Elaine acredita que, além da felicidade e o jeito extrovertido que a moldam, a generosidade com os amigos também se tornará saudade quando Glória não fizer mais parte do jornal.

“Acredito que ficará marcada a alegria diária dela, com suas risadas, e o exemplo de amor pelo que faz. Além disso, a dedicação ficará marcada”, diz. “Ah… E os dotes culinários também”, brinca.

O Município vai além de uma marca. O jornal presta um papel social para a cidade de Brusque, mantendo a comunidade informada sobre o que acontece no dia a dia. Os filhos acreditam que Glória entende a importância das profissões que exercem esta função social na empresa.

Todas as pessoas enfrentam problemas ao longo da vida. Elaine considera que a mãe nunca deixou que as adversidades tirassem dela a satisfação de trabalhar. A disposição de Glória, que frequentemente bate metas de venda, é vista como exemplo pela filha.

“Ela nos falava: ‘desafios e problemas vão existir em qualquer lugar. Então, você precisa administrar isso, dar o seu melhor e persistir’”, conta.

Querida por clientes e amigos

As cinco décadas de Glória Zen em O Município renderam a ela muitos contatos e muita credibilidade. Ela conquistou clientes, que se tornaram fiéis.

“A Glória ainda tá lá?” é uma frase corriqueira que os colegas de trabalho escutam quando conversam com outras pessoas. A fidelidade foi conquistada por ela em razão do bom trabalho e das boas relações que cultivou.

Em homenagem ao cinquentenário profissional de Glória, clientes fiéis e amigos deixaram uma mensagem a ela:

Marlene Schaefer, ex-vendedora de O Município: “Trabalhei com a Glória durante 24 anos. Sempre foi uma pessoa especial na minha vida. Me ajudou muito. A Glória é uma pessoa excepcional, que vive o jornal. O Município pode dizer que faz parte da família da Glória. Sempre buscou o melhor e fazer o possível e o impossível para que tudo desse certo. É uma pessoa única”.

Luciano Hang, dono da Havan: “Glória é um exemplo. Quanto mais tempo uma pessoa fica na empresa, maiores são as provas de que o lugar é bom para trabalhar. Ela deixa uma história para os colegas de trabalho. Glória faz história no jornal O Município e inspira outras pessoas a entrarem nas empresas, trabalharem e serem felizes”.

Ingo Fischer, presidente da Irmãos Fischer: “Glória celebra uma trajetória marcada por dedicação, profissionalismo e amor pelo o que faz. Em meio século, a presença constante e o trabalho exemplar a ajudaram a construir a história do jornal O Município”.

Risolete Colzani Schlindwein, ex-revisora de O Município: “Aprendemos juntas tantas coisas bonitas. Hoje, Glória comemora 50 anos de jornal, sempre com muita alegria e disposição. Agradeço por trabalharmos juntas. Parabéns à Glória. É uma pessoa especial que merece tudo de bom”.

Rosemari Glatz, reitora da Unifebe: “A Unifebe está com quase 53 anos, e a Glorinha, com 50. É uma relação sólida. Uma instituição investe na outra, porque acredita na força da nossa gente e na seriedade. Glória é um alicerce para O Município. Jubileu de ouro é para quem pode, não para quem quer. A Glorinha, pode”.

Cláudio Schlindwein, ex-diretor-geral de O Município: “A Glória é uma das poucas pessoas que transformou a sua profissão em uma missão. Ela vem desenvolvendo esta missão com maestria, trilhando um caminho maravilhoso. Glória é parte imprescindível do jornal, sempre com uma palavra alegre e certeira”.

Everton Caetano, diretor-geral de O Município: “Aprendi muito com a Glória a cada troca. Sempre foi uma pessoa muito comprometida, que pensa nos colegas de trabalho e repassa conhecimento. É uma história de muita dedicação. Tenho orgulho de compartilhar os últimos 15 anos com ela. Que venham mais 50 anos. Parabéns à Glória”.

Herbert Pastor, ex-diretor de O Município: “Glória é uma pessoa de caráter e uma grande diplomata. Glória é uma enciclopédia do jornal. Sabe de tudo, desde o nascimento do jornal. É uma pessoa muito importante, que precisa ser respeitada. Desejo um grande abraço à Glória, que continue sempre com uma cabeça boa e com muita saúde, e que siga trabalhando pelo progresso do jornal, como sempre fez”.

