Filhote de guaxinim é resgatado em Botuverá
Ele passou a noite no quartel do Corpo de Bombeiros e foi entregue à Polícia Militar Ambiental
Um filhote de guaxinim foi resgatado em Botuverá na quinta-feira, 13. O animal foi entregue ao Corpo de Bombeiros e, depois de uma noite no quartel, foi repassado à Polícia Militar Ambiental.
Durante o período em que ficou no quartel, o filhote foi avaliado pelo veterinário Danilo Prandi Duarte, da Prefeitura de Botuverá, que realizou a inspeção de saúde e garantiu que ele recebesse os cuidados iniciais necessários.
Na manhã da sexta-feira, 14, a polícia deu continuidade ao processo de reabilitação e, posteriormente, à soltura em seu habitat natural.
O animal é conhecido como mão-pelada, espécie nativa da América do Sul e reconhecida pelas marcas escuras ao redor dos olhos e pelas patas habilidosas.