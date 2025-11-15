Filhote de guaxinim é resgatado em Botuverá

Ele passou a noite no quartel do Corpo de Bombeiros e foi entregue à Polícia Militar Ambiental

Um filhote de guaxinim foi resgatado em Botuverá na quinta-feira, 13. O animal foi entregue ao Corpo de Bombeiros e, depois de uma noite no quartel, foi repassado à Polícia Militar Ambiental.

Durante o período em que ficou no quartel, o filhote foi avaliado pelo veterinário Danilo Prandi Duarte, da Prefeitura de Botuverá, que realizou a inspeção de saúde e garantiu que ele recebesse os cuidados iniciais necessários.

Na manhã da sexta-feira, 14, a polícia deu continuidade ao processo de reabilitação e, posteriormente, à soltura em seu habitat natural.

O animal é conhecido como mão-pelada, espécie nativa da América do Sul e reconhecida pelas marcas escuras ao redor dos olhos e pelas patas habilidosas.

Confira as fotos do guaxinim:

Corpo de Bombeiros/Divulgação
Corpo de Bombeiros/Divulgação
Corpo de Bombeiros/Divulgação
Corpo de Bombeiros/Divulgação
Corpo de Bombeiros/Divulgação
