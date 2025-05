Filipe Gouveia defende jogadores do Brusque e destaca defesa do ABC

O técnico Filipe Gouveia assume a responsabilidade pela derrota do Brusque diante do ABC por 1 a 0, na noite deste sábado, 10, no Augusto Bauer, pela quinta rodada da Série C. O treinador reconhece que sua equipe não fez um bom jogo, mas sai em defesa do elenco e afirma que o adversário jogou para se defender, ainda que o time potiguar tenha dominado grande parte da partida e criado mais oportunidades de gol do que o quadricolor.

Filipe Gouveia abre a coletiva afirmando que a equipe não fez um bom jogo e que teve dificuldades. Estas dificuldades foram criadas, em sua visão, pela postura que o ABC preparou para o jogo.

“Todas as equipes vêm aqui defender, passar tempo, homens sempre no chão. Obviamente que nós é que temos que combater isso. Mas fica difícil jogar em casa contra equipas super defensivas, que vêm defender, que vêm irritar o time do Brusque, os torcedores. Mas não fizemos um bom jogo. A derrota, a culpa é minha, porque é que sou treinador, eu é que assumo a derrota sem problema nenhum”, afirma.

“O objetivo principal deles era pontuar e montar uma equipe super defensiva. Nunca tinham jogado com três zagueiros. Mesmo em jogos fora, nunca jogaram. Aqui no Brusque, puseram três zagueiros, mais três homens de meio-campo (…). Mas isso é o trabalho do treinador, e não estou aqui para criticar o trabalho dos outros treinadores. O que eu tenho que ver foi aquilo que eu fiz mal.”

Para defender os jogadores das vaias, xingamentos e críticas da torcida, o treinador destacou a sequência invicta de 10 partidas. Também lembrou que a equipe ficou quase um ano sem vencer fora de casa, até quebrar o jejum com o 4 a 1 sobre o Concórdia, pelo Catarinense, e emendar, como visitante, vitórias consecutivas sobre Trem e Olaria.

Ao fim do jogo contra o ABC, os jogadores foram se reunir no gramado para aplaudir a torcida pela presença. Antes que pudessem completar o gesto, receberam muitas vaias. Alguns jogadores saíram bastante irritados para o vestiário. O goleiro Matheus Nogueira, um dos últimos a deixar o campo, foi o único a ser aplaudido.

“Acho que isso foi injusto, aquilo que se passou no final, mas é isto, o futebol é assim. Porque o grupo vinha de uma boa sequência, uma grande sequência, como eu já disse. E eu próprio não contava com esta atitude [dos torcedores]. Mas quem criou a expectativa do torcedor fomos nós. Foi o grupo de trabalho”, avalia o treinador.

“Um grupo que tem, em 10 jogos, uma derrota. Não vejo grandes motivos neste momento para os torcedores estarem a xingar os jogadores. Mas, por outro lado, quem criou as expectativas nestes torcedores foi este mesmo grupo. (…) Porque estávamos a fazer uma grande sequência de jogos. E não é esta derrota que nos vai tirar do nosso foco, não é esta derrota que me vai tirar da minha coerência.”

O Brusque volta a campo contra a Ponte Preta, às 19h30 de sábado, 17, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). “Vamos lá para ganhar os três pontos e para rapidamente retificar este resultado menos bom que tivemos em casa”, adianta Filipe Gouveia.

