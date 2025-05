Filipe Gouveia destaca aproveitamento do elenco e vitória do Brusque em meio a cinco desfalques

O técnico Filipe Gouveia destaca os diversos desfalques, o aproveitamento do elenco e o desgaste de viagens do Brusque na vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo na noite desta segunda-feira, 26, no estádio Augusto Bauer. A equipe adversária é, na visão do treinador, muito experiente, uma das melhores da Série C e candidata ao acesso.

Sem jogadores como Alex Paulino, Alex Ruan, Mateus Pivô, Guilherme Pira e Paulinho Moccelin, o quadricolor conquistou uma grande vitória para alcançar a vice-liderança da Série C. Filipe Gouveia reiterou a confiança no elenco com as entradas de jogadores que não vinham atuando com frequência.

“O Brusque com menos cinco jogadores. Cinco. Não gosto de chamar de titulares, mas [jogadores] que têm jogado mais. E deu aqui mais uma prova que eu não me lamento pelas ausências, mas valorizo as presenças.”

“Isto é o quê? Temos um grupo. De 25, 26 jogadores. Eu acredito em todos. Hoje, prova disso: o Roberto, pela primeira vez, foi titular. O Ítalo, pela primeira vez, foi titular. Isto é prova que nós acreditamos no grupo todo e demos uma grande resposta.”

O treinador reforça a confiança na equipe e diz não estar surpreso por ocupar a vice-liderança da Série C. “Talvez, para muita gente seja surpresa. Para mim, que trabalho todos os dias com este grupo, não é, não é surpresa. Vamos continuar a trabalhar da mesma maneira e vamos ter já uma grande luta no próximo jogo [contra o Confiança, em Sergipe].”

Sob forte pressão do São Bernardo, que buscava o empate, o Brusque conseguiu segurar a vitória e o treinador reconhece as dificuldades.

“Soubemos sofrer. É verdade que tivemos que sofrer. É uma equipa muito boa, como eu disse, com grande qualidade. Sabíamos de antemão que íamos ter dificuldades e eu avisei sobre essas dificuldades. (…) Fizemos o gol. Tentamos mexer para reajustar e para dar mais frescor à equipe. Eles tiveram uma ou duas chances, mas a equipe, defensivamente, foi muito bem e e acho que fomos merecedores.”

Desgaste físico

Questionado sobre o quanto o Brusque precisou se defender contra o São Bernardo, o português começa destacando o desgaste da equipe após partidas duas contra Ponte Preta (vitória por 4 a 1) e Athletico (derrota por 1 a 0), ambas fora de casa.

Também citou o volante Jean Mangabeira como exemplo de um jogador desgastado fisicamente e afirmou que o teria poupado se tivesse outro jogador com as mesmas características e qualidades nesta segunda-feira.

“Obviamente que aqueles jogadores que têm jogado mais, hoje, tiveram algumas dificuldades. O Jean [Mangabeira] teve dificuldades. E eu ainda no jogo da Copa [contra o Athletico] falei isso. Eu tiro o Biel no intervalo. O Biel não estava mal. Não estava mal no jogo. [Mas] porque o Paulino não podia jogar este jogo [contra o São Bernardo]. E então eu poupei o Biel para este jogo [contra o São Bernardo]. Deixei o Paulino e no intervalo [contra o Athletico] pus o Tomás. Mas essas coisas o jornalista não vê, o adepto não vê, a torcida não vê”, reclama.

Três zagueiros

A opção por três zagueiros foi feita considerando também a ausência de Mateus Pivô. “Por isso hoje jogamos com três zagueiros, para dar a profundidade ao DG (Diego Mathias). Ainda bem que o gol aconteceu por ali, porque nós falamos que era ali que íamos ter o espaço, tanto ali de um lado, como do lado do Ítalo também.”

“Mas é o primeiro jogo do Ítalo [como titular], difícil, um pouco amarrado, mas vai melhorar agora com os jogos. Ainda bem que que fizemos o gol ali naquele espaço que a gente identificou.”

Recuo da equipe

A ideia do Brusque era mandar no jogo e ser a equipe a pressionar o adversário, mas a situação mudou após o gol de Diego Mathias. Filipe Gouveia admite o recuo, mas explica que, ao longo do jogo, pedia para a equipe não jogar tanto atrás.

“Eu não gosto de recuar a linha defensiva até a entrada da área, mas também temos que dar mérito ao São Bernardo, que empurrou a equipe, que mudou, fez mudanças, tem jogadores com qualidade.”

Pollero

O uruguaio Rodrigo Pollero está em impasse com a diretoria do clube, sendo o único jogador que ainda não recebeu salários no elenco quadricolor. A questão é contratual, mas não foi especificada pelos dirigentes. O jogador não foi relacionado contra o São Bernardo e, com a lesão de Álvaro, o Brusque tem João Veras e Robson Luiz como únicos centroavantes.

“Neste momento Isso é uma situação que me ultrapassa. Eu não posso falar muito sobre isso, é uma situação da direção. Temos o [João] Veras e o Robinho [Robson Luiz], o miúdo da base.Vamos acreditar neles e vamos trabalhar com eles, enquanto o Pollero não estiver disponível.

“Sobre isso eu não posso dizer grande coisa, não tenho sequer conhecimento do que se passa. Sei que são coisas antigas, sei que são dinheiros antigos, mas é como eu já disse, tenho é que valorizar quem está, quem não está, que recupere rápido.”

