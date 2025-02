Filipe Gouveia destaca pontos a corrigir no Brusque, mas valoriza segundo tempo: “não merecíamos ter perdido”

O técnico Filipe Gouveia viu um ponto em comum entre o primeiro tempo de Figueirense 1×0 Brusque, nesta quarta-feira, 5, e o primeiro tempo de Joinville 1×1 Brusque, em 25 de janeiro: um primeiro tempo com atuações que deixaram a desejar.

O quadricolor voltou ao segundo tempo com mais posse de bola, mas, no Orlando Scarpelli, pouco fez e quase não finalizou suas jogaras para chegar ao empate. A equipe segue sem vencer fora de casa no Catarinense, e está há quase um ano sem vencer como visitante.

Filipe Gouveia afirma que, desde que chegou ao Brusque, a equipe tem crescido no segundo tempo, superando fisicamente os adversários. Ainda assim, reconhece um primeiro tempo problemático, que o lembrou da má atuação na primeira parte do jogo contra o Joinville. Foram primeiros tempos diferentes, mas com o time precisando fazer melhor no início dos jogos fora de casa. “Temos que corrigir isto, rapidamente.”

Para o treinador, faltou movimentação e criação de espaços na saída de bola, de forma a sair da pressão do Figueirense. O gol sofrido foi originado em passe de Jhanpol Torres a Rodolfo Potiguar, cortado por João Lucas. Marlyson recebeu a bola interceptada e logo chutou de forma certeira, no canto baixo à esquerda de Matheus Nogueira.

“Na primeira parte, não fomos tão bem. Demos um gol de vantagem ao adversário em uma saída de bola nossa, na primeira fase de construção. Não pode acontecer. Mesmo assim, tínhamos o jogo controlado defensivamente. Ofensivamente, corrigimos no intervalo, precisávamos criar mais espaço, atacar mais a profundidade. Fizemos substituições, fizemos um bom segundo tempo.”

Perguntado se foi surpreendido pela mudança do Figueirense em tentar se defender com uma linha de cinco jogadores, o português negou. Afirmou que estava ciente do que deveria acontecer quando viu a escalação. “Fico contente de ver os times adversários se adaptando ao nosso. É sinal de que estamos trabalhando bem. E é sinal de que os outros times têm respeito por nós. Foi o que demonstrou o Figueira.”

O técnico do Brusque também reservou críticas ao árbitro Diego da Costa Cidral. Em sua visão, o Figueirense matou muito mais tempo do que foi compensado em acréscimos e advertências.

“O árbitro complicou um pouco o jogo. Foi muito anti-jogo no segundo tempo, jogou-se pouco tempo. Não tenho a referência do tempo jogado, mas foi muito pouco. É mau para o espetáculo, para os torcedores. Mas pronto, faz parte do jogo. O árbitro deveria ter combatido isso, não combateu. Também havia uma outra situação que ele poderia ter analisado melhor. Mas pronto, todos erramos. Somos os primeiros a errar, eu sou o primeiro, os jogadores também erram. E o árbitro hoje teve um dia mau.

Com o sorteio da Copa do Brasil a ser realizado na sexta-feira, 7, às 15h, Filipe Gouveia lamenta não poder jogar em casa e afirma que não tem preferência por adversários. O foco do treinador permanece sendo o jogo contra o Criciúma, às 19h deste sábado, 8. no Augusto Bauer.

“Não há preferência [por adversários]. Gostaria de jogar em casa, o que não é possível. Vamos jogar fora, devido às regras e ao sorteio. Vamos aguardar quem que sai no sorteio e vamos com tudo para tentar passar à segunda fase. É isto, é isto que me move, é isto que vai mover os jogadores. É nisto que trabalhamos, ganhar sempre o próximo. E o próximo, neste momento, é em casa contra o Criciúma. E vamos trabalhar já amanhã para tentar ganhar este jogo.”

