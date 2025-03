Filipe Gouveia e Jhanpol Torres voltam e participam de treino do Brusque nesta segunda

Com o retorno do técnico Filipe Gouveia após viagem a Portugal, o Brusque segue a preparação para a sequência da temporada, com Brasileiro Série C e Copa do Brasil no calendário. O zagueiro Jhanpol Torres também se reapresentou e trabalha com a equipe.

Gouveia e Torres tiveram folga prolongada após a segunda fase da Copa do Brasil, pois viajaram a seus países de origem. Enquanto o treinador esteve em Portugal, o zagueiro fez viagem à Colômbia.

Após trabalhos físicos no CT do Marreco, Filipe Gouveia comandou atividades técnicas e táticas com o elenco.

O Brusque tem agendado um jogo-treino contra o Barra no CT do adversário, às 10h30 deste sábado, 22, com portões fechados.

